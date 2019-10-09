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Bu haber 09 Ekim 2019 00:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​90’ların Şov Yıldızı Geri Döndü

90’lı yıllarda yaptığı şovlarda televizyon ekranlarında geniş yer bulan Cemil Urhan geri döndü. Orhangazi ilçesinde gösteri yapan Urhan, çivili tahta ile iki otomobilin arasına girdi. Urhan’ın göğsünden ve boynundan motosikletler geçti. Motosikletle akrobasi gösterilerinin de yapıldığı organizasyonda izleyicilerin yürekleri ağzına geldi.

​90’ların Şov Yıldızı Geri Döndü

90’lı yıllarda yaptığı tehlikeli gösterilerle televizyon ekranlarında geniş yer bulan ve ‘Çılgın Cemil’ adı verilen Urhan Spor Salonu işletmecisi Cemil Urhan, yeniden sahneye döndü. Urhan’ın haftalardır beklenen şovu Orhangazi’de Cumhuriyet meydanında gerçekleşti. Cemil Urhan’ın Orhangazi’deki gösterisine motosiklet ekibi de yer aldı. İki motosikletin akrobasi gösterisi ilgiyle izlendi. Tek tekerlek üzerinde tur atan göstericiler üzerinde tek ayakta durarak motosiklet kullandı.


 

Cemil Urhan Yeniden Sahnelere Döndü

Yeniden sahnelere dönen Cemil Urhan, Orhangazi’deki gösterisinde çıplak vücudu ile çivi dolu tahtanın üzerine yattı. Çivili tahtayla, gaza basan iki otomobilin arasında duran Urhan, üst üste dizilmiş kiremitlerin üzerine elini koyarak kiremitleri balyozla kırdı. Göğsünden ve boynundan motosikletleri geçiren Urhan’ın tehlikeli şovları izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi. Gösteriler sırasında geniş güvenlik tedbiri alınırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Cemil Urhan’ın meydandaki şovunu Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Sancar, Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ile birlikte yüzlerce Orhangazili izledi. Urhan’ın gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. 











Editör: Ahmet Şen 
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​90’ların Şov Yıldızı Geri Döndü
​90’ların Şov Yıldızı Geri Döndü
90’lı yıllarda yaptığı şovlarda televizyon ekranlarında geniş yer bulan Cemil Urhan geri döndü. Orhangazi ilçesinde gösteri yapan Urhan, çivili tahta ile iki otomobilin arasına girdi. Urhan’ın göğsünden ve boynundan motosikletler geçti. Motosikletle akrobasi gösterilerinin de yapıldığı organizasyonda izleyicilerin yürekleri ağzına geldi.
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