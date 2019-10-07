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Bu haber 07 Ekim 2019 23:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Çeyiz götüren araç kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

​Çeyiz götüren araç kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 SB 310 plakalı araç, ön lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken. yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan biri çocuk 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aracın Akçakale’den Ceylanpınar’a gelin çeyizi götürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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