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Bu haber 07 Ekim 2019 17:40:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran’a 55 bin m2 Parke Taşı Döşendi

Harran ilçesinde toplamda 55 bin m2 kilitli parke taşı döşemesi yapıldı.

​Harran’a 55 bin m2 Parke Taşı Döşendi

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un girişimleri sonucu, kış öncesi ilçe merkezi Süleyman Demirel ve Hz. Yakup mahallesinde 55 bin m2’lik alanda kilitli parke taşı çalışmaları sona erdi.
Harran Belediyesi ekipleri, kış aylarında vatandaşlarının çamur deryasında mağdur olmamaları için merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarının sonuna geldi. Kırsal mahallelerde ise grup yollarında asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.




Belirlenen program ve gelen talepler üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler,  Süleyman Demirel ve Hz Yakup mahallelerinde toplamda 55 bin m2 alan için kilitli parke taşı döşemesi çalışmalarını bitirdi.



Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özyavuz; Yaklaşan kış ayı öncesinde vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kış Ayı’nın yaklaşmasıyla mahallelerimizde yağmurun yağmasıyla vatandaşlarımızın evlerinin önünde oluşan su birikintileri ve çamurdan dolayı mağduriyet yaşanıyordu. Süleyman Demirel ve Hz Yakup mahallelerinde toplamda 55 bin m2’lik alanda kilitli parke taşı çalışmalarımız sona erdi. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını program dahilinde kırsal mahallelerimize taşıyacağız. Kırsal mahallelerimizde şuan yol çalışmalarımız sürüyor.   Bizler yapacağımız hizmetler ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim anlayışımıza göre Halka hizmet Hakk’a hizmettir. Dedi





Editör: Ahmet Şen 
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