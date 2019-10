​Siverek TSO, Protokol Kuralları Eğitimine Katıldı

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda meclis ve meslek komite üyeleri ile Oda Personellerine yönelik Eğitim Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından “Protokol Kuralları ” eğitimi verildi.Beş gün süren eğitim seminerinde eğitim uzmanı ÇUHACI meclis ve meslek komite üyeleri ve Oda Personellerine Protokol, resmi törenlerde mevki sıralaması, selamlaşma, öncelik hakkı gibi konularda uyulması gereken kuralların tümüdür. Protokolün amacı düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını yaratmaktır. iş ve özel hayatta insanlar arasında daha iyi İletişim teknikleri ile ilgili neler yapılacağını aşağıdaki maddelerler bilgilendirdi.Protokol kuralları; yönetimde, resmi ilişkiler önemli bir yer tutar. Özellikle üst düzey yöneticilerin günlük yaşamlarında resmi ve özel ilişkiler daha önemli bir yer işgal eder.Kurumlarda çalışanların, özellikle yöneticilerin protokol kurallarına uymaları, yönetimde “temsil” niteliklerinin doğal ve yasal gereğidir. Her yönetici birimini ya da kurumunu, her yerde ve her zaman, 3. Şahıslara karşı temsil eden kişidir. Temsil niteliği en çok protokol kurallarıyla ortaya çıkar. Bu nedenle yönetimde protokol kuralları , yöneticilerin temsil nitelikleri yönünden oldukça önemlidir. Zira kurumunu olumlu ve başarılı temsil edemeyen bir yönetici, çok çalışkan ve iyi olsa da, dış çevresinde daima olumsuz değerlendirilir. Bu nedenle özellikle yöneticilerin resmi protokol kurallarını iyi bilmeleri gerekmektedir diye belirtti.Editör: Ahmet Şen