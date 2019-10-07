​Siverek TSO, Etkili Sunuş teknikleri Eğitimine Katıldı

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda meclis ve meslek komite üyeleri ile Oda Personellerine yönelik Eğitim Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından “Etkili Sunuş Teknikleri ve Uygulamaları” eğitimi verildi.Beş gün süren eğitim seminerinde eğitim uzmanı ÇUHACI meclis ve meslek komite üyeleri ve Oda Personellerine iş hayatında daha başarılı ve düzgün çalışması için Etkili Sunuş Tekniklerini Kullanmaları gerektiğini ve sonucun daha verimli olacağı bilgisini vermiştir.Etkili Sunuşun amacının; sesi, dili ve nefesi etkin bir biçimde kullanarak olması gereken vurgu ve tonlamalarla anlaşılabilir ve etkili bir konuşma yapabilmek, topluluk karşısında kendini daha rahat hissetmek, izleyenleri etkileyen bir hitapta bulunmaya yardımcı olmaktır.Etkili sunuşun sonucunda, hitap yeteneğinizi geliştirmeye, doğru ve kurallı konuşmaya, kendinizi rahatça ifade edebilmeye, dikkatleri üzerinizde toplamaya, korkusuzca topluluk önünde konuşabilmeye, kişileri ikna edebilmeye, özgüveninizi artırmaya, sesinizi ve nefesinizi kontrol edebilmeye yardımcı olduğunu belirtti.Editör Ahmet Şen