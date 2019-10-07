​Siverek TSO, Zaman Yönetimi Eğitimine Katıldı

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda meclis ve meslek komite üyeleri ile Oda Personellerine yönelik Eğitim Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından “Zaman Yönetimi, Takım Çalışması” eğitimi verildi.Beş gün süren eğitim seminerinde eğitim uzmanı ÇUHACI meclis ve meslek komite üyeleri ve Oda Personellerine iş hayatında daha başarılı ve düzgün çalışması için mutlaka Takım Çalışması ve Zamanı iyi değerlendirmek söz konusu olduğunu aşağıdaki maddelerler bilgilendirerek ayrıca Zaman yönetimi insan varolduğu günden bugüne varlığını zihinlerde korudu. İsmi başka başkaydı fakat hiç günümüzdeki kadar detaylandırılmadığını, Yaşam yönetimi, kariyer planlama, hedef belirleme vb. kavramlar hayatımıza girdikçe zamana olan bakış açımızda değiştini, Zaman yönetiminin önemini anlamaya başladık. Eğer hayatımızda değişiklik yapacaksak, bunu yapmak için zaman ayırmak zorunda olduğumuzu, Bu değişiklikler konusunda ciddiysek, kendimizi zamanı netleştirmeye uğraşırken bulacağımızı, Öyleyse zamanı nasıl netleştirebiliriz? Öncelikle zamanın önemini anlamak gerekiyor diye sözlerine ekledi.Bu eğitim setinde tüm bu sorulara iş hayatınız ve özel hayatınız için cevaplar verilmektedir.1-Zamanınızı doğru kullanmayı2-Hayır dememeniz gereken yerleri3-Hayır demeniz gereken yerleri4-Önceliklerinizi belirlemeyi5-Yıllık plan yapmayıEditör: Ahmet Şen