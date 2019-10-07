​Siverek TSO, Bireysel Karar Verme Eğitimine Katıldı

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda meclis ve meslek komite üyeleri ile Oda Personellerine yönelik Eğitim Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından “Bireysel Karar verme Sürecinde Gelişme, Hedef, Farkındalık Oluşturma Eğitimi” eğitimi verildi.Beş gün süren eğitim seminerinde eğitim uzmanı ÇUHACI meclis ve meslek komite üyeleri ve Oda Personellerine iş ve özel hayatta karar verme sürecinde gelişme, Hedef, belirleme, Farkındalık Oluşturmada nasıl bir yol izleneceği eğitimini aşağıdaki maddelerler bilgilendir.1-Amacın Belirlenmesi2-Gerekli Bilgilerin Toplanması3-Uygun Seçeneklerin Yaratılması4-Karar Verme5-Risk Değerlendirmesi6-Sonuçların Değerlendirilmesi7-Uygulamaya Koyma ve DeğerlendirmeEditör: Ahmet Şen