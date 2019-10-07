Siverek TSO, Etkili Sunuş Teknikleri ve Uygulamaları Eğitimine Katıldı

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda meclis ve meslek komite üyeleri ile Oda Personellerine yönelik Eğitim Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından “İletişim BECERİLERİ” eğitimi verildi.

Beş gün süren eğitim seminerinde eğitim uzmanı ÇUHACI meclis ve meslek komite üyeleri ve Oda Personellerine iş ve özel hayatta insanlar arasında daha iyi İletişim teknikleri ile ilgili neler yapılacağını aşağıdaki maddelerler bilgilendir.







• Dil kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır konuşma becerisinin geliştirilmesi,

• Kişilerin kendilerini daha etkin ifade edebilmesini sağlamak,

• Topluluk önünde konuşurken sıkılmadan daha canlı ve etkileyici konuşma becerisini kazandırmak,

• Konuşmanın durumuna göre ses tonlamaları ve tınının sağlıklı çıkartılabilmesi,

• Empatik dinleme ile doğru algılama ve doğru anlaşılma becerisinin kazandırılması,

• Konuşurken beden dilinin daha etkin kullanımı (jest ve mimiklerin etkin kullanımı)

• Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıklar,

• Doğru ses ve nefes çalışmaları ile sesin doğru kullanımı,

• Süre, tonlama, ulama, vurgu ve ezgilerin doğru kullanımı,

• Doğaçlama,

• Hitabet sanatı,

• Sesin iniş ve çıkışlarının (kreşendo – de kreşendo )kontrollü bir şekilde uygulanmasını sağlamak

Editör: Ahmet Şen