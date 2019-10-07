Beytülmal Bekçisi Eyyübiye Belediyesi Parkına Bile Sahip Çıkamıyor

-​Urfalı Vatandaş Tekpi Gösterdi: Yalakalara Duyurulur!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi’nde yaşayan Halil Dağ, mahallelerinde bulunan parkın bakımsız halini sosyal medya hesabından yayınlayarak “Yalakalara duyurulur. Bu bir karalama veya saldırı değil çaresiz kalınmış bir hizmet talebidir.” ifadelerine yer verdi.

Dağ: Bu Bir Karalama veya Saldırı Değil!

Halil Dağ isimli vatandaşın yayınladığı görüntülerde, kırık ve bakımsız olan parkta bulunan aletlerin çocuklar için ciddi tehlikeler oluşturabileceği görülüyor. Kaykaydan kaymak isteyen bir çocuğun elini kolunu kolayca kesebileceği kadar bakımsız olan park aletleri için belediyeye tepkisini gösteren Dağ, “Yalakalara duyurulur. Bu bir karalama veya saldırı değil çaresiz kalınmış bir hizmet talebidir. Oğlum Ahmet Hasan; baba burası çok eğlenceli başka çocuk yok mu?Ben; var oğlum büyüklerimize söyledim çocuklarını da alıp gelecekler hep. Beraber bu sahada ve bu parkta eğleneceğiz, eğer sakatlanıp ölmezsek tabi.” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen