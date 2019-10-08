​CHP Ankara Büyükşehir Belediyesinden Öğrencilere Elektrik, Su ve Ücretsiz Ulaşım Desteği

Yardımlar Ocak Ayında Başlayacak

Şanlıurfa da Yapabilir!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te okuyan öğrencilere su faturalarından ulaşıma kadar verdiği destek sözlerini yerine getirdi. Maddi durumu olmayan ailelere sosyal yardımların devam edeceğini açıklayan Yavaş, kısa süre içinde kart sistemine geçilmesiyle bu ailelerin çocuklarına ulaşım desteği sağlayacaklarını da söyledi.Ocak ayından itibaren dağıtılması planlanan yardım kartlarıyla vatandaşların marketten ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabileceğini vurgulayan Başkan Yavaş, su parasının ve 52 binişlik otobüs biletinin de bu karta yükleneceğini açıkladı.Bir Büyükşehir Belediyesinin öğrenciler için bu kadar yardım yapabiliyorsa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı da yapar ifadelerine yer veren Şanlıurfalılar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli ailelere yardım etmesi konusunda talepte bulundu. Vatandaşların bu taleplerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden ne yanıt gelir bilinmez ama Şanlıurfa’da dar gelirli ailelerin olduğu ve birçok çocuğun sırf maddi sorunlar yüzünden eğitimlerini yarıda bıraktıkları göz önünde bulundurulmalı.Editör: Ahmet Şen