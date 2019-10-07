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Bu haber 07 Ekim 2019 20:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye’de Çiftler Nezih Ortamda Evleniyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni ve ferah haliyle vatandaşların hizmetine sunulan evlendirme memurluğunu ziyaret ederek, çiftlerin nikâhını kıydı.

​Haliliye’de Çiftler Nezih Ortamda Evleniyor

Haliliye Belediyesi, çiftlere mutlu günlerinde daha rahat bir ortam sunabilmek için Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezine taşıdığı Evlendirme Memurluğunda, nikah akdi işlemlerini sürdürüyor. Yeni adresinde vatandaşların hizmetine sunulan Evlendirme Memurluğunu ziyaret eden Mehmet Canpolat, incelemelerde bulunarak, hazırda bulunan çiftlerin nikâhını kıydı. İncelemelerde Canpolat’a, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan, Mehmet Erol ve Mehmet Hamdi Kaysı ile birim müdürleri de eşlik etti.



 

Canpolat: Nikah ile İlgili İşlemleri Burada Yapıyoruz

Çiftlerin mutlu günlerinde aileleri ile birlikte güzel bir ortamda nikah merasimlerini gerçekleştirmek için Evlendirme Memurluğunu yenilediklerini belirten Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak evlendirme birimimizi yeniledik. Vali Konağının arkasında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinin zemin katında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek adına nikâh ile ilgili iş ve işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı ve seri bir şekilde nikâh işlemlerini gerçekleştirmek adına buranın düzenlemesini yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çiftlerimizim mutlu günlerinde böylesi nezih ve huzurlu bir ortamda misafir etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.


Canpolat, Evlendirme Memurluğundaki incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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