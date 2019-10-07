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Bu haber 07 Ekim 2019 16:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Dicle Elektrik’ten Son Dönemde Şanlıurfa’da Yaşanan Kesintilere İlişkin Açıklama

Dicle Elektrik, abonelerin taleplerini daha sağlıklı ve hızlı biçimde karşılayabilmek amacıyla 50 milyon liralık bir yatırım ile SCADA sistemi kuruyor. Bu sistem kurulurken, zaman zaman zorunlu planlı elektrik kesintileri yapıldığını duyuran Dicle Elektrik, daha kaliteli enerji için abonelerinden yaşanan bu durumla ilgili anlayış beklediğini açıkladı.

​Dicle Elektrik’ten Son Dönemde Şanlıurfa’da Yaşanan Kesintilere İlişkin Açıklama

Dicle Elektrik tarafından sorumluluk bölgesindeki abonelerine daha iyi hizmet sunabilmek için Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) kuruyor. Bir süredir planlama aşamasında olan sistemin kurulumu için kısa süre önce saha çalışmalarına başlanırken, dağıtım bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de zaman zaman bölgesel çapta zorunlu planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Enerji şirketi, abonelerinin ileride daha sağlıklı hizmet alabilmesi ve olası arızalardan kaynaklı kesintilere çok daha hızlı müdahale edilebilmesine olanak sağlayacak SCADA sistemi kurulurken yaşanan zorunlu kesintilerden dolayı abonelerinden anlayış beklediklerini açıkladı.


 

SCADA ile kesintiler azalacak

Konuyla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, özelleştirmenin gerçekleştirildiği ilk günden bu yana gündemlerinde olan SCADA sistemini gerçekleştirerek hayata geçirmek için kısa süre önce saha çalışmalarına başladıklarını belirtti.



 

Şanlıurfa ve Mardin’de Çalışmalar Devam Ediyor

Ahmet Seçkin Türk, SCADA sisteminin kurulması ile arızalardan kaynaklanabilen elektrik kesintilerine uzaktan müdahale imkanı bulacaklarını ifade ederek, “Bu sayede eskisinden çok daha kısa sürelerde gerekli müdahalede bulunarak kesinti sürelerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde 83 dağıtım merkezinde çalışma yürütmekteyiz. Yapılan bu çalışmalar ile dağıtım merkezlerimiz modüler sistemlere dönüştürülmekte, uzaktan erişim ve manevraya imkan verecek duruma getirilmektedir” dedi.


Saha çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Türk, bu tarihten itibaren sistemin kullanılabilir hale geleceğini kaydetti.




Editör: Ahmet Şen 
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Dicle Elektrik, abonelerin taleplerini daha sağlıklı ve hızlı biçimde karşılayabilmek amacıyla 50 milyon liralık bir yatırım ile SCADA sistemi kuruyor. Bu sistem kurulurken, zaman zaman zorunlu planlı elektrik kesintileri yapıldığını duyuran Dicle Elektrik, daha kaliteli enerji için abonelerinden yaşanan bu durumla ilgili anlayış beklediğini açıkladı.
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