Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Ekim 2019 19:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Kuma İstemeyen Eşini Ve Kızını Öldürdü

Bünyamin Solmaz isimli şahıs, kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ve kızı Keziban Kaya'yı silahla vurarak öldürdü.

​Kuma İstemeyen Eşini Ve Kızını Öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde akşam saat 18.00 sularında meydana geldi. 


 

İkinci Evliliği Yaptığı İçin Tartışma Çıktı

İkinci evliliğini yapan Bünyamin Solmaz (55) adlı şahıs, daha önce ikinci evliliği yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi Saime Solmaz (50) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında sinir krizi geçiren Bünyamin Solmaz, belinde taşıdığı silahla eşini vurdu. Solmaz, olay esnasında araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı Keziban Kaya'yı da (32) aynı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.


 

Olayı Vatandaşlar İhbar Etti

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesinden sonra Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kızının cansız bedenleri, bugün saat 09.00'da Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler defnedilmek üzere Ağrı'ya götürülecek.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Kuma İstemeyen Eşini Ve Kızını Öldürdü
​Kuma İstemeyen Eşini Ve Kızını Öldürdü
Bünyamin Solmaz isimli şahıs, kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ve kızı Keziban Kaya'yı silahla vurarak öldürdü.
​MİT ve TSK'dan Kandil'de Operasyon! Ayfer Kordu Öldürüldü
​MİT ve TSK'dan Kandil'de Operasyon! Ayfer Kordu Öldürüldü
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda, PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK'nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.
Sosyal Medya Tartışmasında Kan Aktı
Sosyal Medya Tartışmasında Kan Aktı
Meydana gelen olayda bir şahıs işlettiği kahvehanede bacağından vurularak yaralandı.
5 Yaşındaki Çocuğa Tokat Atma Zanlısına Ev Hapsi Verildi
5 Yaşındaki Çocuğa Tokat Atma Zanlısına Ev Hapsi Verildi
Çocuğu ile tartışan 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat attığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlıya, 'ev hapsi' cezası verildi.
​Evinin Balkonunda Diz Çökmüş Şekilde Ölü Bulundu
​Evinin Balkonunda Diz Çökmüş Şekilde Ölü Bulundu
Bir kişi evinin salonunda balkon kapısına diz çökmüş şekilde ölü bulundu.
​Gaziantep’te Cenaze Dönüşü Feci Kaza! 2’si Çocuk, 12 Yaralı
​Gaziantep’te Cenaze Dönüşü Feci Kaza! 2’si Çocuk, 12 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yakınlarının cenazesine giden Bayram D. idaresindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.
​Sokak Ortasında Silahlı Çatışma! 1’i Kadın 13 Gözlatı
​Sokak Ortasında Silahlı Çatışma! 1’i Kadın 13 Gözlatı
Sokak ortasında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin yaralandığı olayda ufak bir çocuğun da çatışma anlarında sokakta olduğu görülüyor
​2 Buçuk Aylık Bebek Abisi Tarafından Balkondan Atıldı
​2 Buçuk Aylık Bebek Abisi Tarafından Balkondan Atıldı
Ağabeyi tarafından pencereden atılarak hayatını kaybettiği iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildi.
​Milli manevi değerlere küfredip Yiyorsa gelin alın diyen şahıs gözaltına alındı
​Milli manevi değerlere küfredip Yiyorsa gelin alın diyen şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada yayınladığı videoyla milli ve manevi değerlere küfredip “Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs, Polis Özel Harekat timleri tarafından gözaltına alındı.
​Cinayet zanlısı: Namus için vurdum
​Cinayet zanlısı: Namus için vurdum
Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, “Namus için vurdum” dedi.
​82 Milyonun İçini Sızlatan Tokat
​82 Milyonun İçini Sızlatan Tokat
Çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı. 82 milyonun içini sızlatan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah tekrar gözaltına alındı.
​Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklandı! O Haldeyken Arkadaşını Arayıp Olayı Anlattı
​Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklandı! O Haldeyken Arkadaşını Arayıp Olayı Anlattı
Denizli’de yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında çıkan ‘yan baktın’ kavgasında 1 kişi vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayda, bıçaklanarak ambulans bekleyen şahıs kanlar içinde kalmasına rağmen olayı cep telefonu ile arkadaşına anlatırken, ambulansa bindirildiği esnada ise basın mensuplarına saldırdı.
​Kuma İstemeyen Eşini Ve Kızını Öldürdü
​Kuma İstemeyen Eşini Ve Kızını Öldürdü
​MİT ve TSK'dan Kandil'de Operasyon! Ayfer Kordu Öldürüldü
​MİT ve TSK'dan Kandil'de Operasyon! Ayfer Kordu Öldürüldü
​Urfalı Vatandaş Tekpi Gösterdi: Yalakalara Duyurulur!
​Urfalı Vatandaş Tekpi Gösterdi: Yalakalara Duyurulur!
Sosyal Medya Tartışmasında Kan Aktı
Sosyal Medya Tartışmasında Kan Aktı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:59
Güneş
06:18
Öğle
12:18
İkindi
15:34
Akşam
18:08
Yatsı
19:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿