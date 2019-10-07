Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Ekim 2019 13:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Şehit Polisin Naaşı Şanlıurfa’ya Getirildi

Van'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurunun eşinin 8 aylık hamile olduğu ve erkek bebek beklediği öğrenildi. Hayatın Kaybeden polis memurunun naaşı memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

​Şehit Polisin Naaşı Şanlıurfa’ya Getirildi

Edinilen bilgiye göre, 5 Ekim günü saat 16.00 sıralarında Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İsmail Tuncel yönetimindeki 06 GLN 91 plakalı otomobil Van'a bağlı Doğubayazıt yolu şelale mevkisinde kaza yaptı. Önüne köpek çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybeden Tuncel'in kullandığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Hacer Tuncel, kayınbiraderi Selim T. ve onun eşi Mehtap T. ile ailenin çocukları I.T. ve S.T. yaralandı.


Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Tuncel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncel'in cenazesi Van'da yapılan törenin ardından ailesinin bulunduğu Gaziantep'e daha sonra da toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine getirildi. Hafif yaralı olan Tuncel'in eşi ve akrabaları da tedavilerinin ardından uçak ile Adana'ya getirildi. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş acılı ailenin cenazenin toprağa verilmesine yetişmesi için araç tahsis etti.



 

Eşinin 8 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

Araç ile Halfeti'deki cenaze törenine yetişen şehit polis memurunun eşinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bir yıl önce dünya evine giren Hacer Tuncel'in erkek bebek beklediği ve dünyaya gelecek çocukları için gün saydıkları öğrenildi.
Hacer Tuncel kazada hayatını kaybeden eşi için cenaze törenine katılarak son görevini de yerine getirdi. Polis memuru Tuncel dün kılınan cenaze namazının ardından Halfeti'de toprağa verildi. Acılı eşe mutlu gününde çektirdikleri fotoğrafları kaldı. 


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şehit Polisin Naaşı Şanlıurfa’ya Getirildi
​Şehit Polisin Naaşı Şanlıurfa’ya Getirildi
Van'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurunun eşinin 8 aylık hamile olduğu ve erkek bebek beklediği öğrenildi. Hayatın Kaybeden polis memurunun naaşı memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.
​Şanlıurfa Sınırından Görüntülendi! Telabyad Alevlere Teslim Oldu
​Şanlıurfa Sınırından Görüntülendi! Telabyad Alevlere Teslim Oldu
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti alevlere teslim oldu.
​Şanlıurfa Sınırındaki Mevzilere Tank Ve Obüs Takviyesi
​Şanlıurfa Sınırındaki Mevzilere Tank Ve Obüs Takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.
​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsüne Daldı: 40 Koyun Telef Oldu
​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsüne Daldı: 40 Koyun Telef Oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüne çarpması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, sürüden 40 koyun telef oldu.
​Şanlıurfalı Kadın, Sevgilisinden Böyle Özür Diledi!
​Şanlıurfalı Kadın, Sevgilisinden Böyle Özür Diledi!
Şanlıurfalı kadın, sevgilisinden özür diledi. Özrünü reklam panolarına astırdı.
​Şanlıurfa Sınırında Hava Hareketliliği
​Şanlıurfa Sınırında Hava Hareketliliği
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.
Şanlıurfa’da Şehit Düşen Uzman Çavuş İsmail Türk Memleketine Uğurlandı
Şanlıurfa’da Şehit Düşen Uzman Çavuş İsmail Türk Memleketine Uğurlandı
Şanlıurfa'da askeri aracın tır ile çarpıştığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün naaşı, düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.
Mehmetçik Şanlıurfa Sınırında Eli Tetikte Bekliyor
Mehmetçik Şanlıurfa Sınırında Eli Tetikte Bekliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.
Şanlıurfa’da Askeri Araç ile Tır Çarpıştı! 1 Asker Şehit 14 Asker Yaralı
Şanlıurfa’da Askeri Araç ile Tır Çarpıştı! 1 Asker Şehit 14 Asker Yaralı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 15 askerden biri şehit oldu.
Yanmaz: Ne Yapsak? Urfa’yı Antep’e mi Bağlasak?
Yanmaz: Ne Yapsak? Urfa’yı Antep’e mi Bağlasak?
31 Mart Yerel Seçimlerde Urfa’da Mafyokrasi İşbaşındaydı diyen SP Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu.
​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi! Urfa’ya Uzman Atanıyor
​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi! Urfa’ya Uzman Atanıyor
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Sağlık Bakanı ile görüşüp hastane eksikliklerini görüştü.
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3’ü Ağır 7 Yaralı
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3’ü Ağır 7 Yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
​Evinin Balkonunda Diz Çökmüş Şekilde Ölü Bulundu
​Evinin Balkonunda Diz Çökmüş Şekilde Ölü Bulundu
​Gaziantep’te Cenaze Dönüşü Feci Kaza! 2’si Çocuk, 12 Yaralı
​Gaziantep’te Cenaze Dönüşü Feci Kaza! 2’si Çocuk, 12 Yaralı
​Şehit Polisin Naaşı Şanlıurfa’ya Getirildi
​Şehit Polisin Naaşı Şanlıurfa’ya Getirildi
​Dışişleri Bakanlığı Irak’a Gitmeyin Uyarası Yapmıştı! 104 Ölü
​Dışişleri Bakanlığı Irak’a Gitmeyin Uyarası Yapmıştı! 104 Ölü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:59
Güneş
06:18
Öğle
12:18
İkindi
15:34
Akşam
18:08
Yatsı
19:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿