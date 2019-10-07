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Bu haber 07 Ekim 2019 14:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Gaziantep’te Cenaze Dönüşü Feci Kaza! 2’si Çocuk, 12 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yakınlarının cenazesine giden Bayram D. idaresindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.

​Gaziantep’te Cenaze Dönüşü Feci Kaza! 2’si Çocuk, 12 Yaralı

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'ten bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere İslahiye ilçesi istikametine seyir eden Bayram D. idaresindeki 17 R 1821 plakalı otomobil, karayolunun 87. kilometresinde Kozdere kavşağı mevkisinde Halil K. (74) idaresindeki 27 BL 300 plakalı otomobille çarpıştı.



 

Kazada  12 Kişi Yaralı 

Kazada dün akşam vefat eden yakınlarının cenazesine giden Bayram D. ve Didar D. ağır yaralanarak Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü Halil K. ile her iki araçta bulunan yolcular, Kerime E.(50), Selinay D.(5), Fatma D.(27), Hilal C. (7), Nazlı K.(75), Sultan K.(71), Hanifi D.(30), Mustafa C.(38), Fadime C.(42) olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayı haber alınca hastaneye gelen yaralıların yakınları ise kazanın meydana geldiği kavşağın hatalı olduğunu belirterek bölgeye trafik ışıklarının takılmasını istedi. 



Editör: Ahmet Şen 
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