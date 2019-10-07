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Bu haber 07 Ekim 2019 12:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Dışişleri Bakanlığı Irak’a Gitmeyin Uyarası Yapmıştı! 104 Ölü

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede yaklaşık bir haftadır süren hükümet karşıtı protestolarda 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

​Dışişleri Bakanlığı Irak’a Gitmeyin Uyarası Yapmıştı! 104 Ölü

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Saad Man, ülkede yaklaşık bir haftadır süren hükümet karşıtı protesto gösterilerinin bilançosunu açıkladı. 


 

Irak’ta Sular Durulmuyor

Sözcü Man, protestolardaki şiddet olaylarında 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 107 kişinin yaralandığını belirtti. Man, olaylarda hayatını kaybedenlerin arasında 8 güvenlik güçleri mensubu bulunduğu, bin 124 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti. Sözcü Man, gösterilerde kamuya ait 51 bina, 8 siyasi parti binasının ateşe verildiğini ve Bağdat'ta da bazı TV kanallarını hedef alındığını vurgularken, saldırılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.




Editör: Ahmet Şen 

 
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Dünya
​Dışişleri Bakanlığı Irak’a Gitmeyin Uyarası Yapmıştı! 104 Ölü
​Dışişleri Bakanlığı Irak’a Gitmeyin Uyarası Yapmıştı! 104 Ölü
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