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Bu haber 07 Ekim 2019 11:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Sokak Ortasında Silahlı Çatışma! 1’i Kadın 13 Gözlatı

Sokak ortasında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin yaralandığı olayda ufak bir çocuğun da çatışma anlarında sokakta olduğu görülüyor

​Sokak Ortasında Silahlı Çatışma! 1’i Kadın 13 Gözlatı

Olay, saat 18.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi'nde yaşandı. 

 

1’i kadın 13 Kişi Gözaltına Alındı

Edinilen bilgilere göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan silahlı çatışmada çevrede esnaflık yaptığı öğrenilen Hüseyin A. vurularak yaralandı. Koyunla ilgili inceleme başlatan Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.

Sokak ortasında yaşanan dehşet ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çatışma anlarında sokakta ufak çocukların korkuyla kaçıştığı görülüyor.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Sokak Ortasında Silahlı Çatışma! 1’i Kadın 13 Gözlatı
​Sokak Ortasında Silahlı Çatışma! 1’i Kadın 13 Gözlatı
Sokak ortasında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin yaralandığı olayda ufak bir çocuğun da çatışma anlarında sokakta olduğu görülüyor
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