Akay, Eroğan’a Şanlıurfa Sorunlarını İletti

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay, Şanlıurfa’nın pamuk fiyatları, enerji sorunu ve sulama kanalı sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti.Akay yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a başta çiftçilerimizin pamuk fiyatları konusu ve enerji sorunu olmak üzere, Harran ve Akçakale'ye bağlı dağ eteği köylerimizi de kapsayan Mardin-Ceylanpınar Ovaları Sulama Projesinin tamamlanması, sınır güvenliği ve Şanlıurfa'mızın diğer sorunlarını ve çözüm önerilerini ihtiva eden dosyamızı arz ettik.Sn Cumhurbaşkanımız bizzat kendileri dosyamızı detaylıca incelediler ve gerekli talimatları vereceklerini ifade ettiler.Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a yakın ilgileri için başta pamuk üreticisi çiftçilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim.”Editör: Ahmet Şen