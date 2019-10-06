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Bu haber 06 Ekim 2019 15:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Kadın, Sevgilisinden Böyle Özür Diledi!

Şanlıurfalı kadın, sevgilisinden özür diledi. Özrünü reklam panolarına astırdı.

​Şanlıurfalı Kadın, Sevgilisinden Böyle Özür Diledi!

Olay Şanlıurfa’da geçti. İsmini bilmediğimiz kadın Ahmet isimli sevgilisinden özür dilemek için reklam panolarını kiralayan şirkete gitti. Görevlilere sevgilisinden özür dilemek istediğini ve bunu da reklam panolarına (billboard) taşımak istediğini dile getirdi.
 

 

Vatandaşlar Şaşkınlık Yaşadı

Gerekli ücreti veren kadının özür yazısı dev kağıtlara bastırılarak reklam panosuna asıldı. Reklam panolarındaki özrü gören Şanlıurfalı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Şanlıurfalı kadının özür yazısında şu ifadeler yer aldı;




 
 
 



 
 
Editör: Ahmet Şen
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