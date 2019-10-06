​Şanlıurfalı Kadın, Sevgilisinden Böyle Özür Diledi!

Vatandaşlar Şaşkınlık Yaşadı

Olay Şanlıurfa’da geçti. İsmini bilmediğimiz kadın Ahmet isimli sevgilisinden özür dilemek için reklam panolarını kiralayan şirkete gitti. Görevlilere sevgilisinden özür dilemek istediğini ve bunu da reklam panolarına (billboard) taşımak istediğini dile getirdi.Gerekli ücreti veren kadının özür yazısı dev kağıtlara bastırılarak reklam panosuna asıldı. Reklam panolarındaki özrü gören Şanlıurfalı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Şanlıurfalı kadının özür yazısında şu ifadeler yer aldı;Editör: Ahmet Şen