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Bu haber 06 Ekim 2019 21:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​1 Milyonluk Soruyu Doğru Bilmişti! Milyoner Olamayacak!

'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmada 1 milyonluk büyük ödülü kazanan yarışmacının, kesinti sonrası ödülün ne kadarını alabileceği merak konusu oldu.

​1 Milyonluk Soruyu Doğru Bilmişti! Milyoner Olamayacak!

ATV kanalında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Türkiye tarihine geçen yarışmacı Arda Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. 

 

Yüzde 20’si Vergi Olarak Kesilecek

Sözcü yazarı Nedim Türkmen’in dikkat çektiği 28 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Tebliğinde yer alan hükümlere göre Ayten’in yarışmada kazandığı 1 milyonluk ödülün VİV kapsamında yaklaşık yüzde 20’lik bir dilimi vergi olarak kesilecek.

Hesaplaması yapıldığında ise Ayten’in yaklaşık 800 bin TL’lik bir ödül alması bekleniyor.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​1 Milyonluk Soruyu Doğru Bilmişti! Milyoner Olamayacak!
​1 Milyonluk Soruyu Doğru Bilmişti! Milyoner Olamayacak!
'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmada 1 milyonluk büyük ödülü kazanan yarışmacının, kesinti sonrası ödülün ne kadarını alabileceği merak konusu oldu.
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