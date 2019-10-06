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Bu haber 06 Ekim 2019 20:30:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Millet Kıraathanesi Yapılacaktı: Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağın Kaldırılması İsteniyor

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle bulunduğu yerden kaldırılması isteniyor.

​Millet Kıraathanesi Yapılacaktı: Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağın Kaldırılması İsteniyor

Dönemin Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu tarafından 'Millet Kıraathanesi' yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçağın parçaları dört bir yana dağılırken, uçak adeta çürümeye yüz tuttu. Uçağın sökülen kapıları derme çatma metallerle kapatılırken, üzerine yazılan gelişigüzel yazılar da dikkat çekiyor.


Ankara-Trabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon'un Yomra Belediyesi uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye, uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir tıra, uçağın gövdesi ise 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konuldu.


İlçeye getirilerek pazar yerine bırakılan enkaz halindeki uçak 1 yıldır atıl vaziyette dururken, yöre sakinleri uçağın çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle bulunduğu yerden bir an önce kaldırılmasını istiyor. Uçağın ilçelerine getirilmesini doğru bulmadıklarını belirten yöre sakinlerinden Embiya İskender, “Bence uçağın buraya getirilmesi doğru değildi. Güzel bir dekor verilerek herkesin görebileceği bir yerde olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bana göre burada bulunması normal değil, çevre kirliliği oluşturuyor. Uçağın turistik yere konulmasından yanayız. Manzaralı bir yerde olması lazım ki turistler de gelsin. Buraya gelmesinin bir sebebi var. Millet bahçesi olması için zemininin iyi olması lazım. Dolayısıyla altyapısı, dinlenme yerleri olması lazımdı. Böyle de bir durum da yok. Uçak burada çürümeye yüz tutmuş. Şimdi de uçağın bazı yerlerini kapattılar. Bence bunun burada bulunması sakıncalı” diye konuştu.


Necati Sağlam isimli vatandaş da, “Uçak burada hurdadan başka bir şey değil. Burada boş yere duruyor. Parçalanıp hurdaya verilse daha iyi olur. Burada hiçbir şey olmaz. Gönlümden geçen uçağın buraya gelmemesiydi. Gelmişken de yapacak bir şey yok. Kaldırılmasını istiyoruz, çevre kirliliği oluşturuyor” dedi.


Hüseyin Özdemir adlı vatandaş ise, “Bir şeye yaramayan motorsuz uçaktan ne olur. Uzun zamandır burada boşu boşuna duruyor. Boş görüntü oluşturuyor. Topluma yararlı bir şey olmasından yanayız. Çevre kirliliğine neden oluyor” ifadelerini kullandı.


Editör: Ahmet Şen 
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