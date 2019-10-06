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Bu haber 06 Ekim 2019 18:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklandı! O Haldeyken Arkadaşını Arayıp Olayı Anlattı

Denizli’de yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında çıkan ‘yan baktın’ kavgasında 1 kişi vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayda, bıçaklanarak ambulans bekleyen şahıs kanlar içinde kalmasına rağmen olayı cep telefonu ile arkadaşına anlatırken, ambulansa bindirildiği esnada ise basın mensuplarına saldırdı.

​Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklandı! O Haldeyken Arkadaşını Arayıp Olayı Anlattı

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

Yan Baktın Tartışmasında 2 Kişi Bıçaklandı

İddialara göre, Mustafa Alper Caddesi üzerinde yaşları 16-17 arasında değişen yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında kavga çıktı. Yan baktın’ tartışması ile büyüyen olayda 16 yaşındaki A.S., bacağından aldığı 2 bıçak darbesi yaralanarak kaçmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşan A.S., sonrasında bir aracın arkasına saklanmaya çalıştığı esnada karşı grubun saldırısına tekrar uğrayarak bu defa karnından bıçaklandı. Yaralı şahsın imdadına yoldan geçen 3 genç koştu. Diğer gurubu dağıtan çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yaralı şahsı bir kafe önünde sandalyeye oturtarak bıçak darbesi aldığı yerlere bezlerle ve üzerinden çıkardığı tişörtle tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.S.’yi bıçaklayan şahsı ve kavgaya karışan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede A.S.’yi bıçaklayan şahsın kimliğini de tespit eden polis ekipleri zanlıyı yakalamak için peşine düştü.


 

Kanlar İçinde Kaldı Ambulansa Bindirilirken Muhabire Saldırdı

Bu sırada oturduğu sandalyede aldığı bıçak darbelerinin üstüne tampon yapılan A.S. ise kanlar içinde kalmasına aldırmadan cep telefonu ile bir arkadaşını arayarak durumu anlattı. Ardından olay yerine gelen ambulansa alınan A.S., ambulansa binerken olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine saldırmaya çalıştı. Muhabirlere küfür ederek üstüne yürüyen A.S.’ye polis ekipleri müdahale ederek ambulansa bildirdi. Ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan A.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklandı! O Haldeyken Arkadaşını Arayıp Olayı Anlattı
​Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklandı! O Haldeyken Arkadaşını Arayıp Olayı Anlattı
Denizli’de yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında çıkan ‘yan baktın’ kavgasında 1 kişi vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayda, bıçaklanarak ambulans bekleyen şahıs kanlar içinde kalmasına rağmen olayı cep telefonu ile arkadaşına anlatırken, ambulansa bindirildiği esnada ise basın mensuplarına saldırdı.
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