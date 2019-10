​Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklandı! O Haldeyken Arkadaşını Arayıp Olayı Anlattı

Yan Baktın Tartışmasında 2 Kişi Bıçaklandı

Kanlar İçinde Kaldı Ambulansa Bindirilirken Muhabire Saldırdı

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi.İddialara göre, Mustafa Alper Caddesi üzerinde yaşları 16-17 arasında değişen yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında kavga çıktı. Yan baktın’ tartışması ile büyüyen olayda 16 yaşındaki A.S., bacağından aldığı 2 bıçak darbesi yaralanarak kaçmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşan A.S., sonrasında bir aracın arkasına saklanmaya çalıştığı esnada karşı grubun saldırısına tekrar uğrayarak bu defa karnından bıçaklandı. Yaralı şahsın imdadına yoldan geçen 3 genç koştu. Diğer gurubu dağıtan çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yaralı şahsı bir kafe önünde sandalyeye oturtarak bıçak darbesi aldığı yerlere bezlerle ve üzerinden çıkardığı tişörtle tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.S.’yi bıçaklayan şahsı ve kavgaya karışan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede A.S.’yi bıçaklayan şahsın kimliğini de tespit eden polis ekipleri zanlıyı yakalamak için peşine düştü.Bu sırada oturduğu sandalyede aldığı bıçak darbelerinin üstüne tampon yapılan A.S. ise kanlar içinde kalmasına aldırmadan cep telefonu ile bir arkadaşını arayarak durumu anlattı. Ardından olay yerine gelen ambulansa alınan A.S., ambulansa binerken olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine saldırmaya çalıştı. Muhabirlere küfür ederek üstüne yürüyen A.S.’ye polis ekipleri müdahale ederek ambulansa bildirdi. Ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan A.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Editör: Ahmet Şen