Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Ekim 2019 22:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Cinayet zanlısı: Namus için vurdum

Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, “Namus için vurdum” dedi.

​Cinayet zanlısı: Namus için vurdum

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Eskişehir’in  Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref S. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle eniştesini 5 el ateş ederek öldürdü. 


 

Namusum İçin Vurdum Dedi

Sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.’yü tüfeği ile birlikte yakaladı. Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının ‘Neden vurdun?’ sorusuna zanlı, “Namus için vurdum” yanıtını verdi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Milli manevi değerlere küfredip Yiyorsa gelin alın diyen şahıs gözaltına alındı
​Milli manevi değerlere küfredip Yiyorsa gelin alın diyen şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada yayınladığı videoyla milli ve manevi değerlere küfredip “Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs, Polis Özel Harekat timleri tarafından gözaltına alındı.
​Cinayet zanlısı: Namus için vurdum
​Cinayet zanlısı: Namus için vurdum
Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, “Namus için vurdum” dedi.
​82 Milyonun İçini Sızlatan Tokat
​82 Milyonun İçini Sızlatan Tokat
Çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı. 82 milyonun içini sızlatan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah tekrar gözaltına alındı.
​Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklandı! O Haldeyken Arkadaşını Arayıp Olayı Anlattı
​Yan Bakma Tartışmasında Bıçaklandı! O Haldeyken Arkadaşını Arayıp Olayı Anlattı
Denizli’de yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında çıkan ‘yan baktın’ kavgasında 1 kişi vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayda, bıçaklanarak ambulans bekleyen şahıs kanlar içinde kalmasına rağmen olayı cep telefonu ile arkadaşına anlatırken, ambulansa bindirildiği esnada ise basın mensuplarına saldırdı.
​Tır, Yolcu Durağına Daldı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı
​Tır, Yolcu Durağına Daldı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı
Meydana gelen trafik kazasında tır, yolcu durağını altına aldı. İlk bilgilere göre kazada, 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin öldüğü kazada 3 kişi ise yaralandı.
​Gaziantep'te Akraba Faciası: 1 Ölü, 2 Yaralı
​Gaziantep'te Akraba Faciası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde cinnet getiren bir kişi, elindeki av tüfeğiyle önce iki amca oğluna ateş ederek yaraladı, ardından da intihar etti.
​PKK’lı Teröristlerden Hastane Önünde Bekleyen Bekçilere Silahlı Saldırı
​PKK’lı Teröristlerden Hastane Önünde Bekleyen Bekçilere Silahlı Saldırı
Hastane önünde bekleyen bekçilere yönelik PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.
​Genç Kızların Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti
​Genç Kızların Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti
17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
​Maaşına İcra Geldiğini Öğrendi, Bankanın Vezne Camını Kırıp 10 Bin Lira Çaldı
​Maaşına İcra Geldiğini Öğrendi, Bankanın Vezne Camını Kırıp 10 Bin Lira Çaldı
Maaşını çekmek için geldiği bankada maaşının bir bölümün icra geldiğini öğrenince veznenin önündeki camı kırıp 10 bin lirayı alıp kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.
​Tartıştığı Eniştesini Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Tartıştığı Eniştesini Pompalı Tüfekle Öldürdü
22 yaşındaki genç, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.
​Yolun Karşısına Geçen Engelli Aracına Çarptı! 1 Ölü
​Yolun Karşısına Geçen Engelli Aracına Çarptı! 1 Ölü
Bir otomobil yolun karşısına engelli aracıyla geçmek isteyen yaşlı adama çarpıp ölümüne neden oldu, sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Genç kızın son notu Pencereden uçacağım sonsuzluğa oldu
Genç kızın son notu Pencereden uçacağım sonsuzluğa oldu
Okuduğu Lisede pencereden düşerek hayatını kaybeden genç kızın bıraktığı mektupla ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda ettiği ortaya çıktı.
​Cinayet zanlısı: Namus için vurdum
​Cinayet zanlısı: Namus için vurdum
​1 Milyonluk Soruyu Doğru Bilmişti! Milyoner Olamayacak!
​1 Milyonluk Soruyu Doğru Bilmişti! Milyoner Olamayacak!
​Millet Kıraathanesi Yapılacaktı: Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağın Kaldırılması İsteniyor
​Millet Kıraathanesi Yapılacaktı: Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağın Kaldırılması İsteniyor
​82 Milyonun İçini Sızlatan Tokat
​82 Milyonun İçini Sızlatan Tokat
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:58
Güneş
06:17
Öğle
12:18
İkindi
15:35
Akşam
18:09
Yatsı
19:24
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿