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Bu haber 06 Ekim 2019 08:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Yolun Karşısına Geçen Engelli Aracına Çarptı! 1 Ölü

Bir otomobil yolun karşısına engelli aracıyla geçmek isteyen yaşlı adama çarpıp ölümüne neden oldu, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

​Yolun Karşısına Geçen Engelli Aracına Çarptı! 1 Ölü

Kaza, Elazığ’a bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belli olmayan otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 81 yaşındaki Hüseyin Cangir'in kullandığı engelli aracına çarptı. 



 

Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Çarpmanın etkisiyle Cangir'in kullandığı engelli aracı savrularak yol kenarında park halinde bulunan başka bir aracın altına girdi. Kazaya karışan sürücü ise olay yerinden kalkamayan Cangir'e yardım etmek yerine kaçtı. Kazada yaralanan Cangir'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri plakası belirlenen şüpheli araçtan yola çıkarak sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.



Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Yolun Karşısına Geçen Engelli Aracına Çarptı! 1 Ölü
​Yolun Karşısına Geçen Engelli Aracına Çarptı! 1 Ölü
Bir otomobil yolun karşısına engelli aracıyla geçmek isteyen yaşlı adama çarpıp ölümüne neden oldu, sürücü ise olay yerinden kaçtı.
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