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Bu haber 05 Ekim 2019 21:51:44 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Askeri Araç ile Tır Çarpıştı! 1 Asker Şehit 14 Asker Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 15 askerden biri şehit oldu.

Şanlıurfa’da Askeri Araç ile Tır Çarpıştı! 1 Asker Şehit 14 Asker Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 63 KS 840 plakalı askeri otobüs ile aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan otobüsteki 16 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı askerlerden astsubay İsmail Türk, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



 

Şanlıurfa Valiliği Açıklama Yaptı

Şanlıurfa’da meydana gelen ve bir askerin şehit olduğu, 14 askerin ise yaralandığı kazayla ilgili Valilikten açıklama yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saat 15.40 sıralarında il merkezinden Birecik ilçemize göreve giden Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri araca, Birecik ilçesi Ağırtaş Mahallesi istikametine dönüş yaptığı esnada, arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli bir Jandarma Uzman Çavuşumuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaza sırasında araçta bulunan yaralı 14 askerimizin durumu iyi olup, Birecik Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca, kazaya karışan ve hafif yaralı olan tır sürücüsü ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gözaltına alınmış olup, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.








Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Güncellendi: Jandarma Özel Harekat Birliklerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu Uzman Çavuş İsmail Türk şehit düştü. Şehidimiz için yarın cenaze töreni düzenlenecek.



Editör: Ahmet Şen 
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