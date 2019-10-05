​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi! Urfa’ya Uzman Atanıyor

Açanal Müjdeyi Verdi!

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Görüştü. Açanal’ın Bakan Koca ile görüşmesinin gündeminde Şanlurfa’nın Haliliye ilçesindeki hastanenin eksiklikleri ve kapanan hastaneler oldu.Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin sonunda yaptığı açıklamada Urfalılara müjdeyi de verdi. Açanal, bu ay sonu itibariyle şehrimizde olmayan metabolizma uzmanı atamasının gerçekleşeceğini de müjdeleyerek şu açıklamalarda bulundu;“Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin Koca ile Haliliye İlçemizde Hastane eksiğimiz ve kapanan hastanelerin durumunu görüştük.Ayrıca bu ay sonu itibariyle şehrimizde olmayan metabolizma uzmanı atamasının gerçekleşeceği müjdesini değerli Şanlıurfa halkına saygıyla arz ederim.”Editör: Ahmet Şen