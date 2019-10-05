Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Ekim 2019 16:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu

Bugün kendi sahasında Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Urfaspor kulübünde var mı yok mu hala bilinmeyen yönetimin boşluğunu Urfaspor’un efsane kalecisi Mutlu Yılmaz dolduruyor.

​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu

Dün akşam ki maç yemeği masraflarını Urfasporlu Eski bir yönetici ile görüşüp hazırlatan Mutlu Yılmaz, aynı zamanda şu an takımın teknik direktörlüğüne da yapıyor. 



 

Mutlu Yılmaz: "Ne Olduğunu Bilmeyen Bir Yönetim İle Karşı Karşıyayız”

Yılmaz konu ile ilgili; “Bu çocuklar nasıl maça çıkıyor, nasıl hazırlanıyor? Hiç kimsenin umurunda değil. Oyuncularımız aç mı çıkıyor susuz mu çıkıyor bilmeyen bir yönetim ile karşı karşıyayız. Bir an önce bu çocuklara sahip çıkılması için var gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Bu bir gönül işidir. 15 yıl Şanlıurfaspor formasına emek verdim. Şimdi de emek verenlere hizmet ediyorum, gururlu ve mutluyum. Profesyonel bir takımda amatör bir ruhla mücadele ediyoruz. Bizler bu çocuklara olumsuzlukları yansıtmamaya çalışıyoruz. İnşallah muvaffak olacağız, Şanlıurfaspor’umuz ve bu çocuklarımız yaşayacak.” İfadelerine yer verdi.



1969 yılından bu yana 50 yıllık süre içinde böyle bir yönetim kurulu ve başkanı görmeyen Urfaspor taraftarları, Mutlu Yılmaz ve yardımcısı Ahmet Pişkin’e büyük destek veriyor.







Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Spor
​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu
​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu
Bugün kendi sahasında Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Urfaspor kulübünde var mı yok mu hala bilinmeyen yönetimin boşluğunu Urfaspor’un efsane kalecisi Mutlu Yılmaz dolduruyor.
​Şanlıurfa, Beşiktaş’ı Ağırlayacak
​Şanlıurfa, Beşiktaş’ı Ağırlayacak
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
​Gaziantepspor’a Borç Cezası
​Gaziantepspor’a Borç Cezası
Üç sezon önce Süper Lig'de mücadele eden ve şimdilerde Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Gaziantepspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. FIFA, kırmızı-siyahlılara eski oyuncularına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.
Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest
Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest
Fenerbahçe'nin başlattığı Fener Ol kampanyasında birçok ünlü isimden destek gelmişti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da, Fenerbahçe'nin hem kampanyasına destek olan hem de gönüllü olarak çalışan şanslı 2 bin taraftara, 9 Ekim tarihinden ücretsiz bir gösteri yapacak.
​Yılın futbolcusu Messi
​Yılın futbolcusu Messi
FIFA Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü Barcelonalı yıldız oyuncu Lionel Messi kazandı.
​Tribünlerde Yönetim İstifa denildi! BJK Başkanı Fikret Orman İstifa Edeceğini Açıkladı
​Tribünlerde Yönetim İstifa denildi! BJK Başkanı Fikret Orman İstifa Edeceğini Açıkladı
Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinde konuk ekibinin golünden sonra tribünler Beşiktaş Yönetimi'ni protesto etti ve 'Yönetim istifa' diye bağırdı.
​Karaköprü Belediyespor Manisa'da Galibiyet Arıyor
​Karaköprü Belediyespor Manisa'da Galibiyet Arıyor
TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 4. haftasında deplasmanda Manisaspor'a konuk oluyor. Kırmızı siyahlı ekip galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Ceylanpınar’da Engelsiz Ceylanlara İranlı Transferi
Ceylanpınar’da Engelsiz Ceylanlara İranlı Transferi
Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, yeni sezon öncesi 2 İranlı oyuncuyu renklerine bağladı.
Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi
Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi
Lige eksi 6 puanla başlayan Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldi.
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz
Son dönemlerde yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar sebebiyle gündemdeki yerini koruyan Şanlıurfaspor’la ilgili SP Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz’dan bir açıklama geldi. Yanmaz; sosyal medya hesabından: “Şanlıurfaspor/Suz” başlığı altında şunları kaydetti:
Urfalı Kaleci Ebubekir Elihoş Ziraat Türkiye Kupasında Takımı Pazarsporu Üst Tura Taşıdı
Urfalı Kaleci Ebubekir Elihoş Ziraat Türkiye Kupasında Takımı Pazarsporu Üst Tura Taşıdı
Urfalı Kaleci Ebubekir Elihoş Ziraat Türkiye Kupasında Takımı Pazarsporu Üst Tura Taşıdı
​Beşiktaş'tan Taraftara Bayram Hediyesi
​Beşiktaş'tan Taraftara Bayram Hediyesi
Beşiktaş, taraftarlarını sevindirecek bir sözleşmeye imza attı. Kulüp, Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi! Urfa’ya Uzman Atanıyor
​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi! Urfa’ya Uzman Atanıyor
​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu
​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3’ü Ağır 7 Yaralı
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3’ü Ağır 7 Yaralı
​Suriyelilere Özel Fakülteler Kurulacak
​Suriyelilere Özel Fakülteler Kurulacak
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:57
Güneş
06:16
Öğle
12:19
İkindi
15:36
Akşam
18:11
Yatsı
19:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿