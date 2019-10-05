​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu

Mutlu Yılmaz: "Ne Olduğunu Bilmeyen Bir Yönetim İle Karşı Karşıyayız”

Dün akşam ki maç yemeği masraflarını Urfasporlu Eski bir yönetici ile görüşüp hazırlatan Mutlu Yılmaz, aynı zamanda şu an takımın teknik direktörlüğüne da yapıyor.Yılmaz konu ile ilgili; “Bu çocuklar nasıl maça çıkıyor, nasıl hazırlanıyor? Hiç kimsenin umurunda değil. Oyuncularımız aç mı çıkıyor susuz mu çıkıyor bilmeyen bir yönetim ile karşı karşıyayız. Bir an önce bu çocuklara sahip çıkılması için var gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Bu bir gönül işidir. 15 yıl Şanlıurfaspor formasına emek verdim. Şimdi de emek verenlere hizmet ediyorum, gururlu ve mutluyum. Profesyonel bir takımda amatör bir ruhla mücadele ediyoruz. Bizler bu çocuklara olumsuzlukları yansıtmamaya çalışıyoruz. İnşallah muvaffak olacağız, Şanlıurfaspor’umuz ve bu çocuklarımız yaşayacak.” İfadelerine yer verdi.1969 yılından bu yana 50 yıllık süre içinde böyle bir yönetim kurulu ve başkanı görmeyen Urfaspor taraftarları, Mutlu Yılmaz ve yardımcısı Ahmet Pişkin’e büyük destek veriyor.Editör: Ahmet Şen