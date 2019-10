Yanmaz: Ne Yapsak? Urfa’yı Antep’e mi Bağlasak?

İktidardan Nemalandıkları için Hiçbir Merkez ve Yerel Basın Bize Yer Vermiyor

Bir Arabanın Göstergesi Neyse İktidar için Muhalefet Odur

Aynı Gemide Yaşamanın Altını Doldurmak Gerek

Muhalefet Yapıyoruz Bizi Terörle Suçluyorlar

Vatanseverlik Ne Zamandan Beri İhanet Sayıldı

Urfa Milletvekilleri Emekli Olduktan Sonra Urfa’da Yaşamıyorlar Ama Ben Burdayım

Çiftçinin Esnafın Durumu Perişan

Görevlerini Yerine Getiremiyorlarsa İşi Ehline Bıraksınlar

GAP’ın Merkezinde Yaşadığımız Halde Mevsimlik İşçilik Bölge Ayıbıdır

Ne Yapsak / Urfa’yı Antep’e mi Bağlasak?

Böyle Giderse Gelecek Yıl Pamuk Ekilmeyecek

Urfa’da Terör Sorunu Yok Tarım Sorunu Var / Mazbatayı Aldılar Urfa’yı Unuttular

Ak Parti Ankara İstanbul’da Kaybetti Urfa’da da Kaybetmiştir

Urfa’yı Beton Yığınına Çevirdiler

31 Mart Seçimlerinde Urfa’da Demokrasi: Mafyokrasi’ye Yenik Düştü

Üç Kişi Şapkan Eğridir Dediğinde Kontrol Et

Aş Sorunumuz Yok Aşçı Sorunumuz Var

Yoksulluk Bir Milli Güvenlik Sorunu Olarak Görülmeli

Türkiye’de Son Zamanlarda Aileler Parçalanıyor

Urfaspor’u Çukura Gömdüler

SP Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Urfa’da Terör Sorunu Yok Tarım Sorunu Var31 Mart Yerel Seçimlerde Urfa’da Mafyokrasi İşbaşındaydı diyen SP Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu.Son zamanlarda çarpıcı yazılarıyla gündem oluşturan ve değindiği konuların içeriği nedeniyle görsel basında kendisine yer verilmediğini bunu ancak sosyal medya hesabında yayınladığını ifade eden Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz’ın sesine kulak verdik ve Urfa.com mikrofonlarını uzattık.Merkez medya başta olmak üzere birçok yerel basında da sesini duyuramadığı konusunda sitem eden Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz; basının genellikle iktidardan yana tavır takındığını ve muhalif seslere pek itibar etmediğini dile getirdi.Muhalefetin demokratik ülkelerde zannedilenin aksine; aslında bir nimet olduğunu; iktidara düşmanlık gibi bir algının yersiz, mantık dışı ve siyasi bilimlere aykırı olduğunun da altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:“Araç kullananlar da çok iyi biliyorlar ki göstergesi bozulan ya da çalışmayan herhangi bir arabanın derhal tamire gitmesi ve göstergelerin aktif hale gelmesi hayati bir meseledir. Aksi takdirde aracın ve kullanıcının güvenliği tehlike ve tehdit altında olur. Örneğin yakıtın azaldığını, lastiklerin havasının düşük olduğunu, emniyet kemerinin bağlı olmadığı gibi hassas konular dahil göstergeler; diğer teknik sorunlarda da kullanıcısını uyarır.Demokratik rejimlerde “Muhalefet” demek, o ülkenin bekası için, toplumsal, kültürel, iktisadi ve siyasi konularda iktidarın bilerek ya da gözden kaçırmış olduğu hatalara ayna tutmaktır. Muhalif partiler; kırıcı ve kutuplaştırıcı bir dilden uzak kalarak temel dinamikleri de göz önünde bulundurup ülkenin ve toplumun maslahatını gözetmeli ve eğer ülkenin gidişatı olumsuz bir yönde ilerliyorsa bunu iktidar parti ya da partilere hatırlatmakla mükelleftirler. Dost acı söyler diyor atalarımız. Zira gerçekler acıdır. Gerçeğin Arapça karşılığı ise hakikattır.Hakk’ı ve sabrı tavsiye edenler müstesna andolsun ki insanlar hüsrandadır diyor yüce Kitabımız. Başka bir yerde de “Hayırlı Ümmet”in hasletlerinden bahsederken “onlar iyiliği emr; kötülüğü men ederler diyerek böyle davrananları övüyor. Bu yüce kitabın en büyük müfessiri peygamber efendimiz ise “Hakkı bildiği halde haykırmayanın Dilsiz Şeytan” olduğuna işaret ediyor.Amacımız burada kimseye vaz vermek, dini telkinlerde ve beyanlarda bulunmak değil; muhalif bir partinin il başkanı ve % 90’ı müslüman olan bir ülkenin müslüman bir evladı olarak dini ve siyasi vazifemizi hem Allah hem de milletimiz indinde yerine getirmeye çalıştığımız zaman dini bütün muhafazakar bir hükümetin müslüman muhipleri tarafından “Terör”le suçlandığımızdan duyduğumuz derin üzüntüyü ve hayal kırıklığını dile getirmektir.Hem siyasi statümüz gereği ve hem de herkes gibi “Hakka Tapan” bir müslüman olarak iman etmiş bir toplumda hakkı tavsiye etmekle mükellef olduğumuz halde hakkı haykırmada bir sorun yaşıyorsak başta imanımızın sonra da insanlığımızın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Merak ediyorum bizi zan ve töhmet altında bırakan insanlar araç kullanırken yakıtların bittiğini ya da herhangi bir yerde arıza sinyali veren araçlarındaki göstergeleri de “Terör”le suçluyorlar mıdır acaba? Göstergeye düşmanlık besleyerek kırıyorlar mıdır?! Araç kullanan birinin göstergesine olan böyle bir tutumu ne kadar komik ve akıl dışı bir durum ise hükümetin ve yerel yönetimlerin bazı arızalarını tespit eden bizim gibi muhalif partilere muhalefet edip düşmalık yapanların durumu da aynı kategoridedir. Bunun başka bir izahı ve darb’ı mesel’i olamaz.Hükümetin ve hükümete yakınlığı ile bilinen çevrelerin başı sıkıştıkları vakit sürekli bu sözu tekrarlarlar: “Aynı Gemideyiz!” Madem aynı geminin güvertesinde seyir halindeyiz o halde geminin gidişatı ile ilgili görüş beyan etmeyecek miyiz? İl Başkanlığını yapmış olduğum Saadet Partisi’nin uzak görüşlülüğü; durum tespiti ve problerin teşhisi ve çözüm önerisi konusundaki tecrübelerini bilenler bilir. Siyasi mevzilenmelerin şahsi ihtiraslar dolayısıyla kayganlaştığı şu zamanda çok şükür Parti tüzüğü ve geleneğinden bir milim kaymadık ve ödün vermedik. Aynı çizgide ve daha fazla tecrübelerimizle dün haklı olduğumuz konuları bugün de söylüyoruz. Yarın yine bize hak verecekler ancak ülke olarak şehir olarak geçmiş hataları bedel ödeyerek; zaman kaybederek tecrübe kazanma lüksümüz artık sona ermeli ve sanayi devrimini geride bırakarak; bilişim çağına girip yapay zekanın tartışıldığı bir dünyada yeter artık kendimize gelelim, çeki düzen vererek level atlayalım diyorum.Ülkeninin ve özellikle Şanlıurfa’nın asli ve acil sorunlarını ancak sosyal medya hesabında dile getirdiğini söyleyen Yanmaz, bu ülkede ve bu şehirde yaşayan her insanın bugünü ve yarınını ilgilendiren konulara parmak bastığını yazarken ne olduğu ve kime hizmet ettikleri belli olmayan çevreler tarafından “Terör”le itham edildiğini dile getirdi.Vatanın ve içinde yaşadığı şehrin olumsuz ve acil sorunlarını tespit etmemin vatanseverlik olduğunu, vatanını seven herkesin bu anlamda mesul olduğunu; hep birlikte bu sorunları teşhis ve tespit edip çözüme kavuşturma noktasında hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Yanmaz; şehit bir babanın oğlu olduğunun da altını çizdi.“Sadece siyasette değil; herhangi bir konuda gidişat kötüye gidiyorsa ve siz de eğer bunun farkında ve sesini çıkarmyorsanız asıl hainlik budur.” Diyen Yanmaz sözlerine şöyle devam etti:“Bugün vatanseverlikle hainliği ne yazık ki birbirine karıştırmış talihsiz bir toplum haline geldik. Bizim şahıslarla asla bir derdimiz yoktur. Tek derdimiz vatanımız ve içinde yaşadığımız şehrin maslahatı ve her türlü gelişimine katkı sunmaktır. Bunu dert etmiş birinin de, bazı hataları gördüğü zaman bunu dile getirmesi kadar normal bir şey yoktur. Asıl sorun, sorunu bildiği halde susmak ve sessiz kalmaktır. Vatan ve şehir olarak yürüdüğümüz bu yolda tüm çabamız bizi yavaşlatan, geri bırakan, ilerletmeyen ve neredeyse her derdin ana kaynağı olan ekonominin düzelmesi adına iktidara ve yerel yönetimlere dostane bir şekilde sesimizi duyurmaktır. Niyetimiz onları; eğer unutmuşlarsa hatırlatmak, uyuyorlarsa da uyandırmaktır. Saadet Partisi olarak bu tutumumuz mu “Terör” oluyor; yoksa bunu bildiği halde susanlar mı?! Ya da şahsi maslahat ve ihalelerini düşünüp hakikatin duyurulmasına tahamülleri olmayan; bunu engelleyen ve bizi bu kelimeyle itham eden kişi ya da kişiler mi terörist!?Ülke ekonomisi, iç ve dış siyasetimiz ortada. Biz kimseyi zan altında bırakıp basit insanların yaptığı etiketlemeyi ve niyet okumayı yapmıyoruz. Hele ki şahısları, ağır ithamlarla suçlayarak felaket tellalığı yapmayı ne düşündük ne de aklımızdan geçirdik. Ben milletvekilliği de yaptım ve gördüğünüz gibi çok sevdiğim şehirde yaşıyorum. Bazıları gibi görevim bitince ne İstanbul ne de Ankara’da yaşıyorum. Başka illerde ikame edip Şanlıurfa hakkında hamaset yapan kişileri de anlamış değilim. Eğer Urfa’yı seviyorlarsa milletvekilliği görevi bittiği halde neden Urfa’da yaşamıyorlar. Bu gibi insanlar ikiyüzlülük yapmış olmuyorlar mı?Esnafın ve özellikle çiftçinin durumu ortada. Tarım ve hayvancılık nerdeyse tükendi. Yeri geldi Ziraat ve Esnaf Odaları’nın asli görevi olan konularla ilgilendik. Çözümler üretip iktidara ve yerel yönetimlere sesimizi duyurmaya çalıştık. Ve diyoruz ki böyle giderse; bugün her ne kadar acısını belli ettirmese de yakın gelecekte meydana gelecek iktisadi, toplumsal ve kültürel sonuçları şimdiden görüyoruz. Vatanını, milletini ve şehrini seven her sorumlu insanın ve özellikle muhalif partilerin işi bunu dile getirmek değil de nedir.Az önce dediğim gibi üstüne basarak tekrarlıyorum; eğer unutkanlık içeresindelerse hatırlatıyoruz yok eğer unutmuş gibi davranıyor ve görevlerini yapamıyorlarsa yapabilecek kişilere devretsinler. Hiçbir koltuk; sahibinin tapulu malı değildir ve herkes bulunduğu makamda geçici olduğunu unutmamalı. Hiçbir statü sahibinin, bulundukları mevkiyi; ihalelere ve şahsi ihtiraslarına ve istikballerine kurban etmeye hakkı yoktur.Bu yılın pamuk fiyatları ve durumuna bakınız. GAP’ın ana merkezi; tarımın ve hayvancılığın, kültür ve medeniyetin eşsiz başkenti olan Urfa’mız bu halde mi olmalıydı. İnsanlarımız her yıl mevsimlik tarım işçiliğine gidiyor ve şehir adeta boşalıyor. Babası ağa olduğu halde simit satan ya da ayakkabı boyacılığı yapan çocuk misali. Tarımın merkezinden başka bir memlekete çalışmak için gitmek bir memleket ayıbıdır. Çalışmaya gittikleri ya da Urfa’ya dönerken Trafik kazası geçirerek hayatını kaybedenlerin haberleri ise her insaf sahibi insanın yüreğini yakıyor!Sağolsun sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2019 Yılını Göbeklitepe Yılı ilan etti. Antep bizden daha karlı çıktı. Pamuğumuzun, fıstığımızın ve Urfa’nın simgesi olan biberimizin durumu ortada. Gaziantep’te Festivaller düzenlenirken biz burada “Teröre Lanet Yürüyüşü” düzenliyoruz. Elbette şehitlerimize saygmız sonsuz; her zaman Teröre ve destekçilerine lanet okumalıyız ancak Şanlıurfa gibi Huzur Kenti’nde çok şükür terör yok ki yürüyüşü de bir anlam kazansın. Biz bu tür yürüyüşlere karşı değiliz sakın yanlış anlaşılmasın. Bizler hiçbir şey ortada yokken ve yanıbaşımızda ekonomide, şehircilikte gıpta edilen komşu ilimiz Gaziantep, şehrin ve şehir insanının maslahatı için festivaller yaparken; sanatçıları davet ederken; her yıl daha fazla kalkınırken; bizim ise sanki burada terör varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışmamızdır. Karşı olduğumuz konu bundan başka bir şey değildir. Çünkü şehrimizi yakından tanımayanlar bu algı ve bakış açısıyla bize bakacak ve buraya ne yerli ne de yabancı turist gelebilecek. Gaziantep’in hızla ilerlemesi ve aynı hızla gerilememiz sosyal medyada bazı vatandaşlarımızın espiri konusu oldu; “acaba Urfa’yı Antep’e mi bağlasak” diye! Ağlanacak halimize gülüyoruz ve artık kendimzile dalga geçmekten başka bir teselli kaynağımız kalmadı.Çifçilerimizin durumu içler acısı.. Malumdur bu yıl pamuğa bir sürü hastalık bulaştı. Bu yetmezmiş gibi bir de fiyatının geçen yıla göre düşük olması; mazota, gübreye, ilaca, suya gelen fahiş zamlar kabul edilebilir bir durum değildir. İşte biz burada terör yokken “lanet Yürüyüşü” yapacağımıza gelin çiftçinin, esnafın durumuyla hep beraber ilgilenelim diyorum. İktidar değiliz ki tek başımıza çözüm üretelim; biz muhalif partilerin görevi tam da budur işte. Uyuyan yetkilileri bir nevi uyandırmak, unutkanlara hatırlatmak, hataları ve yanlışları dile getirip çözümü noktasında öneride bulunmak. Ancak bakıyorum muhalefet uyarıyor ama iktidar ve yerel yönetimler uyanmıyor!. Hatırlatıyoruz ama düşünen yok. Seçim arefesinde gezmedik köy ve oy sözü almadıkları çiçtfi bırakamayan Urfa’nın milletvekilleri nerdeler Allah aşkına. Böyle giderse GAP’ın ve Pamuğun ana merkezi olan Urfa’mızda çiftçiler pamuk ekemeyecek!Hakkını teslim etmek adına tevazüyü bir kenara bırakacak olursak Şanlıurfa halkı; vatanseverliği ve misafirperverliğiyle şöhret olmuş ve ismini duyurmuş bir millettir. Bunu şunun için söyleme gereğini duyuyorum. Urfa’da “Terör” sorunu yok “Tarım” sorunu var. Milletvekillerimiz gittikleri her köylü, esnaf ve çiftçi kardeşlerimizden oy aldılar. Padişahlar gibi karşılandılar. Ziyaret turları şenlik havasıyla geçiyordu. Davullar çalıyor, çadırlar kuruluyor, kurbanlar kesiliyor; kavurmalar ikram ediliyordu. Seçim bittikten sonra mazbatayı aldılar ve Urfa’yı unuttular. Peki sizler neye vekalet ediyorsunuz diye sormak lazım. Bu millet niçin sandıkta sizlere ful oy verdi. Bu millet onlar adına hizmet etmek için mi oy verdi yoksa şahsi istikbalinizi düşünmeniz için mi? Peki önümüzdeki seçimde mağdur olan ve sesini duyuramayan unuttukları bu halk gerçekten bir kez daha onlara oy verecek mi?Yeri gelmişken bakınız Ak Parti, İstanbul ve Ankara’da kaybetti; emin olun Urfa’da kaybettiler. Çiftçisini, esnafını, halkını ve hele kendisine oy verdikleri halde unutulan ve derdine deva bulamayan bir seçmenin hafızasında böyle bir parti ya da milletvekili sizce unutulmamış ve vazgeçilmemiş midir. Gözden uzak olan vekiller gönülden de ırak olacaklardır. Onun için Urfa’da da kaybetmişlerdir diyorum.Boğazına kadar bankalara ve tefecilere borçlanmış bir çiftçi, geçmiş seçimlerde kavurma ikram ettiği vekillerine önümüzdeki seçimde ne ikram edecek diye merak ediyorum. Dahası var; acaba o vekiller bir daha o çiftçiye selam verecek medeni cesaret ve özgüvenei kendilerinde bulacaklar mı?! Kar etmek bir kenara; bize ulaşan ve ne olur sesimize kulak verin ve feryadımızı duyurun diyen çiftçi kardeşlerimizin büyük bir bölümü inanın borçlarından dolayı tarlalarını satacağını dile getiriyorlar.İktisadi ve sosyo-psikolojik minvalde Domino etkisi yaratacak olan bu durumu görmemek için gerçekten ya kör olmak ya da liyakatten nasipsiz olmak lazım. Hekimlikten anlamayan birinin eline bıçağı verip ameliyat odasına yollamak gibi. Hekimlik demişken bakın sağlık olarak da şehrimiz kötü durumda. Koca bir Üniversitemiz var ama sağolsun mimarisi sadece göz dolduruyor. Bilim ve sağlık noktasında üretim yok. Dediğim gibi beton yığını. Konu konuyu açıyor beton yığını da bana Karaköprü’yü hatırlatıyor. Biraz mizahla ara verip konuyu toparlayacak olursak az önce felsefeyle ilgilendiğiniz söylediniz. O halde Sokrates’i bilirsiniz; vaktiyle talebeleri evlenmek hususunda fikrini almak istiyorlar. Sokarates şu cevabı veriyor: “her halükarde evlenin; iyi giderse mutlu; kötü giderse de filzof olursunuz”.. Gerçekten demokrasi ve hizmet anlayışımız mizah konusu. Bundan sonra “kime oy verelim?!” ya da oy kullanıp kullanmama konusunda bir soruyla karşılaşırsak Filozof Sokrates’in teziyle yola çıkarak; “Her halukarde sandığa gidin; iyi giderse mutlu; kötü giderse büyük bir of çekip ya filozof olusunuz ya da varsa eğer tarlanızı satarsınız!” desek abartmış olmayız herhalde.Malum bir şarkı vardır ve iktidarın da hoşuna gittiği: “Bana herşey seni hatırlatıyor!” diye. İnanın o kadar çok derdimiz ve sorunumuz var ki 16-17 yıldır filozof olduk ve o yüzden her kelime bize başka kelimeler hatırlatıyor. Mesela yukarıda beton dedik o yüzden Karaköprü ilçemiz aklıma geldi. Konumu itibariyle şehrin protokol girişi sayılan Karaköprü ilçemiz yıllardır iktidar partsisi tarafından yönetiliyor; “taş üstüne taş koymadılar” diyecem ancak haksızlık etmiş olurum. Hakikaten bu iktidar taş üstüne taş koymayı ve her tarafı beton yığınına çevirmeyi çok iyi başarıyor bu anlamda hakkını yememek lazım.Bir partinin özellikle yerel yönetimlerde birkaç dönem üst üste kazanıyor olması ya eşsiz hizmetlerinden dolayıdır ya da siyasete dolandırıcılık katarak sihirbazın silindir şapkasından her seferinde “Beyaz Tavşan” olarak çıkmayı başarmasındandır.Demokrasinin bizim coğrafyada çeşitli tezahürleri vardır dudak uçurtacak bu sözlerimi yayınlamasanız “Düşüncemi (sizin kanalınızda) Ögürce İfade Etme Hakkı”mı helal etmem bunu bilesiniz. 31 Mart Yerel Seçimlerde yeraltı ve yerüstü mafyaların, otellerde gizli gizli çeşitli kulisler düzenleyerek, ikdidar partisinin sandıktan çıkmasına hizmet ettiklerini sizin gibi kaç tane gazetecinin haberi oldu?! Tabi ki bilmiyorsunuz ama biz biliyoruz.Bu yüzden kamuoyunda Saadet Partisi’nin kazanacağını kesin gözüyle baktığımız bazı belediyelerde sihirbazın silindir şapkasından beyaz tavşanların çıkmasına şaşırmadık. Demokrasi tarihinde ve Demokrasi’nin yüzkarası olan (Ortadoğu’da tasvip etmediğimiz ve sadece bazı ülkelerde gerçekleşen) bu kirli oyun ne yazık ki kısmen bize de sirayet etmiştir. Şimdi, Saadet Partisi olarak Parti geleneğimizde yer alan bu tarz iç ve dış oyunları deşifre etme ve bozmaya çalışma çabamız genelde Demokrasi’ye ve özelde ise vatanımıza ve milletimize olan sadakatimiz, bağlılığımız, duyarlılığımız, fedakar ve vefakar olan borcumuzu ödemiş olmaktan öte bir şey midir? Bizi, kendi hasletleriyle damgalayan; haddini ve hacmini aşan, zekadan yoksun bazı karanlık çehrelerin ve çetelerin yakıştırdıkları ve yapıştırmaya çalıştıkları“Terör” damgasını ve logosunu, olduğu gibi aynen kendilerine iade etmek ve bu minvalde terörün de kim olduğu noktasında perde gerisinde kalan unsurların deşifre olacağı kanaatindeyim. Arapça’da “Küfür” kelimesi: “Örten, gizleyen, perdeleyen, hakikatin zuhuruna izin vermeyenler” için kullanılır. Saadet Partisi geleneğinde yetişen bizler uzun yıllardır; çok şükür Küfr’ün, Şirk’in ve Terör’ün sözlük ve ıstılahi manalarını çok iyi bilen; maddi ve manevi; dünyevi ve uhrevi anlamda kimlerden; nasıl ve ne şekilde geldiğini; batını ve zahirini ıskalamadan teşhis ve tasnif ederek daha kimsenin farkına varamadığı zamanlarda bile tehlikelere dikkat çekmiş Merhum Erbakan hocanın yetiştirdiği bir kültürden besleniyoruz.Yöremizde meşhur bir atasözü vardır: “Üç kişi şapkan eğridir dediğinde kontrol et!” Şimdi biz iktidara ve yerel yönetimlere yıllardır şapkalarının eğri durduğunu ve dolayısıyla onları biçimsiz gösterdiği (ki bilseler bu uyarı hem milletin ve hem de onların yararınadır) konusunda uyarıyoruz bu kötü bir şey mi? Hani dost acı söylerdi. Acıyı dile getirmek kendini bilmez çevrelerin o kirli beyinlerinden zuhur eden ve haddi olmayan zanlarıyla mı itham edilmeli. İktidarın ve yerel yönetimlerin göremedikleri problemleri dile getirmek “dost”un ve “muhalefet”in asli görevi değil midir?! Problemleri ve hakikatleri perdelemek, görmezden gelmek, hatırlatmamak mı terör; yoksa uyarmak ve kendilerine çekidüzen vermelerini sağlamak mı?Bakınız çok şükür ülkemiz ve özellikle şehrimiz her türlü yer altı yerüstü zenginliklere sahip. Bizim kadar köklü bir medeniyet ve manevi zenginliğe sahip başka bir ülke daha yoktur. 600 yıl yaşadığımız coğrafyada hüküm sürdük; istikrar, istikbal, barış ve huzur getirdik; ne oldu bize? Neden bu hale geldik. Merhum Erbakan hocamızın dediği gibi herşeyimiz var ancak aşçı sorunu yaşıyoruz. Bilim, teknoloji, sanayi, tarım, hayvancılık, eğitim, sağlık vb. konularda tüm ham maddelere sahibiz ama işletme sorunumuz var. Bu saydığım konularda ülkemizin şimdi dünya devleri arasında yer alması gerekiyordu. Ancak liyakat ve maslahat noktasında siyasi ergenliğe ulaşamayan insanların işin mutfağında olmaları; dostların feryatlarına sessiz kalmaları; gerilememize sebep olmuştur. Bu ülke ve bu şehir hepimizin. Gelin sessiz yığınların sesi olalım; üretimde, eğitimde, sağlıkta, sanayide tarım ve hayvancılıkta çözümler üretelim. Makamlar geçicidir. Şöhret istiyorsanız; en büyük şöhret millete hizmet ederek isminizi tarihe yazdırmaktır. Şahsi ihtiraslar, ihale kaygıları ve bencil politikalarla hiçkimse bir yere varamamıştır. Eğer ömür boyu ya da vefatınız sonrası dahi bu milletin gönlünde taht kurmak istiyorsanız ahde vefa gösterin. Cebinizdekini harcayın demiyorum; size gelen ödeneklerin kutsallığını düşünerek bir kuruşuna dahi tenezzül etmeden bu halk için harcasanız dahi işte gerçekten “Batı”nın o zaman kıskanacağı bir şehir ve bir toplum haline geliriz.Yoksulluk bir kapıdan girerse diğer kapıdan iman çıkar diyen İmam Ali’nin bu sözüne kulak verelim. Yoksulluğu da “Milli Güvenlik Sorunu” olarak görmeli ve her toplumsal hastalığın bundan kaynaklandığını unutmamalıyız. Üretemeyen toplumlar düşünemez; düşünemeyenler idrak edemez ve idrak edemeyenler ise köleliğe mahkum olurlar. Köylü milletin efendisidir diyen Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal de bu tespiti boşuna yapmamıştır.İktisadi bunalımlar, beraberinde içtimai ve ailevi krizlere de zemin hazırlıyor ve tetikliyor. İktidar, ekonomiyi zam yaparak düzeltmeye çalışıyor ancak bu tarz pansuman müdahaleler bir yere kadardır. Sosyal medyada insanların zamlarla ilgili sitem ve itirazları bilmeyen ve bundan etkilenmeyen yoktur. İşsizlik ve Ekonomi krizle birlikte, hemen hemen her ay gelen zamlardan dolayı bunalıma giren toplumların aile huzuru ve ahlakı da beraberinde yok etmiştir. Diyanetin açıklamalarına bakacak olursak da bu gerçeği görmek ve gençlerin dinden soğumalarına tanıklık etmek mümkündür.Sosyal medya hesabında: “Şanlıurfaspor’suz” diye başlık atan Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz’a son olarak Urfaspor’la ilgili sorduğumuz bir soruya da şu cümlelerle yanıt verdi: “Hakikaten Urfa’yı sporsuzlaştırıp el birliğiyle Şanlıurfaspor’u çukura gömdüler. Demek ki yerel seçimlerde atkı takarak; etrafa caka satarak objektiflere poz verip “Kurtarıcılık” yapmakla yürümüyor bu işler. Urfaspor’un durumu ortada ve adeta can çekişiyor. Bir şeyler yapıyor ya da yapacak gibi görünenler de kokteyl sonrası verilen pozlardan öte bir adım atmıyorlar. Yoğun bakımdaki bir hastayı ziyaret edip normal hayatına dönen ziyaretçiler gibi herkes evine ve işine döndükten sonra Urfaspor unutuluyor. Cenab’ı Allah Yüce Kitabımız Kur’an’da buyuruyor ya: “Nimetlerimi saymaya kalkışırsanız sınıflandıramazsınız bile!” İnanın hükümetin ve hükümet partisinden olan yerel yönetimlerin hatalarını, frikiklerini ve problemlerinin tamamını anlatsak ne buna kameranızın şarjı yeter ne de kağıt kalem!”Editör: Ahmet Şen