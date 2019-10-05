Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Ekim 2019 18:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Bahçeli’den HDP Tepkisi: Kılıçdaroğlu Hesap Verecek

CHP-HDP ilişkisinin incelenmesi için komisyon kurduklarını açıklayan MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını ve Yüce Divan’da yargılanmasını istedi.

​Bahçeli’den HDP Tepkisi: Kılıçdaroğlu Hesap Verecek

Geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık problemi sebebiyle bir süredir evinde dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün sessizliğini bozdu. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada “CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” dedi. Bahçeli “Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanının da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla şu değerli isimlerden teşekkül eden bir komisyon görevlendirilmiştir” dedi. Bahçeli, özetle şunları söyledi: 



 

CHP KONTROLDEN ÇIKTI

Bu süreçte CHP tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır.
CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa CHP ile HDP'nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır. CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. MHP hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vadeden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır. 



 

KOMİSYON KURULDU

Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul Milletvekilleri Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'dan oluşan bir komisyon görevlendirildiğini söyledi. Bahçeli “Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır. Türkiye sahipsiz değildir. MHP'yi görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır” dedi.


 

SALI GÜNÜ MECLİS'TE

Üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle evinde dinlenen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi. Bahçeli'nin pazartesi günü Genel Merkez'e gideceği, salı günü de TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşacağı belirtildi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Kopan Parmağıyla Tedavi Olmak İçin Hastane Hastane Gezdi
​Kopan Parmağıyla Tedavi Olmak İçin Hastane Hastane Gezdi
Bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir işçinin parmağı koptu. 3 hastane gezen işçinin parmağı, İstanbul'da sevk edildiği özel hastanede yerine dikildi.
​Bahçeli’den HDP Tepkisi: Kılıçdaroğlu Hesap Verecek
​Bahçeli’den HDP Tepkisi: Kılıçdaroğlu Hesap Verecek
CHP-HDP ilişkisinin incelenmesi için komisyon kurduklarını açıklayan MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını ve Yüce Divan’da yargılanmasını istedi.
​Suriyelilere Özel Fakülteler Kurulacak
​Suriyelilere Özel Fakülteler Kurulacak
Cumhurbaşkanlığının 4 Ekim 2019 tarihli ve 1616 Sayılı Kararnamesi ile Suriye’de Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak 3 fakülte kurulacak. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, konu ile ilgili olarak fakültelere rekor başvuru var ifadelerini kullandı.
​Dünya Hayvanları Koruma Gününde Köpeği Silahla Vurdular
​Dünya Hayvanları Koruma Gününde Köpeği Silahla Vurdular
Bir köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş edilerek vuruldu.
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
Trafik polisleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik birçok noktada yapılan uygulamalarda idari para cezaları kesildi. Ekipler Los Angeles’dan getirilen ve plakası takılmayan elektrikli bisiklete ise sürücüsünün ehliyeti de olmayınca da toplamda 7 bin 200 lira para cezası kesildi.
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Çalıştığı tesisin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Yumurtadan Yumurta Çıktı
Yumurtadan Yumurta Çıktı
Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı çıkar sorusundan sonra yumurtadan yumurta çıkar mı sorusu gündeme getiren bir olay yaşandı; Yumurtanın içinden yumurta çıktı.
​Uyuşturucu Bağımlısı Gençten Tüyler Ürperten İtiraflar
​Uyuşturucu Bağımlısı Gençten Tüyler Ürperten İtiraflar
Gaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti
​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti
Pencereden düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
​Bu Yanlış Gaziantepli Babayı Kızdırdı!
​Bu Yanlış Gaziantepli Babayı Kızdırdı!
Türkçe dersine ait bir soru bankası kitabının kapağındaki heceleme yanlışı, Gaziantep'te veli ve öğrencileri kızdırdı.
​Türk Vatandaşları Uyarıldı! Irak'a Seyahat Etmeyin
​Türk Vatandaşları Uyarıldı! Irak'a Seyahat Etmeyin
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarının mecbur kalmadığı sürece olayların yaşandığı bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
​Komşusunun Mezarını Kazıyordu, Birlikte Toprağa Verildiler
​Komşusunun Mezarını Kazıyordu, Birlikte Toprağa Verildiler
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren komşusu için mezar kazmak isteyen kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İki komşu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ayakkabı Şakasının Sonu Hastanede Bitti
Ayakkabı Şakasının Sonu Hastanede Bitti
Yanmaz: Ne Yapsak? Urfa’yı Antep’e mi Bağlasak?
Yanmaz: Ne Yapsak? Urfa’yı Antep’e mi Bağlasak?
​Kopan Parmağıyla Tedavi Olmak İçin Hastane Hastane Gezdi
​Kopan Parmağıyla Tedavi Olmak İçin Hastane Hastane Gezdi
​Bahçeli’den HDP Tepkisi: Kılıçdaroğlu Hesap Verecek
​Bahçeli’den HDP Tepkisi: Kılıçdaroğlu Hesap Verecek
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:57
Güneş
06:16
Öğle
12:19
İkindi
15:36
Akşam
18:11
Yatsı
19:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿