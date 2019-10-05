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Bu haber 05 Ekim 2019 23:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Balkondan Arabanın Üstüne Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Bir apartmanın ikinci katından park halindeki otomobil üzerine düşen 25 yaşındaki Duygu Göç ağır yaralandı.

​Balkondan Arabanın Üstüne Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Olay, saat 04.30 sıralarında Adana’nın Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 

 

Park Halindeki Arabanın Üstüne Düştü

Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Duygu Güç oturduğu evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle, park halinde bulunan bir otomobil üzerine düştü. Durumu göre vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Göç'ü Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Göç'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay mahalleni gelen polis ekipleri kadının düştüğü evde delil toplama çalışması yaptı.




Editör: Ahmet Şen 
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​Balkondan Arabanın Üstüne Düşen Kadın Ağır Yaralandı
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