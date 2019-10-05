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Bu haber 05 Ekim 2019 14:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyelilere Özel Fakülteler Kurulacak

Cumhurbaşkanlığının 4 Ekim 2019 tarihli ve 1616 Sayılı Kararnamesi ile Suriye’de Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak 3 fakülte kurulacak. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, konu ile ilgili olarak fakültelere rekor başvuru var ifadelerini kullandı.

​Suriyelilere Özel Fakülteler Kurulacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Cumhurbaşkanlığının 4 Ekim 2019 tarihli ve 1616 Sayılı Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak Suriye'de 3 fakültenin kurulmasına ilişkin "Kurulan 3 yeni fakülte için 600’ün üzerinde akademisyen başvurdu. Bunların içinden 30 tane seçtik. Bu ilgi bizi çok memnun etti" dedi.


Rektör Prof. Dr. Gür, kurulan fakültelerde pazartesi günü eğitimin başlayacağını söyledi. Bu fakültelerde 360 öğrencinin alındığını ifade eden Gür, bölgede toplamda 700’ün üzerinde öğrencinin eğitime başlayacağını belirtti. Rektör Gür, ayrıca yeni kurulan 3 fakülte için ilana çıktıklarını ve bu ilana 600’ün üzerinde başvurunun yapıldığını ve 30 tane seçtiklerinin altını çizdi. Rektör Gür, “Uluslararası bir devlet üniversitesi olma misyonuna uygun bir biçimde 107 ülkeden 4 binin üzerinde yabancı uyruklu öğrenciye eğitim veren Gaziantep üniversitesi, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşın akabinde bölgede en fazla sorumluluk alan üniversite olmayı sürdürüyor. Üniversitemiz, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim veren Türkiye’nin tek üniversitesi olma özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. 2014 yılından beri 12 programda yüzde yüz Arapça eğitim verilmektedir” dedi.



 

“Ülkemizin yurtdışında açılan ilk yüksek öğrenim kurumu”

Rektör Gür, Türkiye’nin yurt dışına açılan ilk yüksek öğrenim kurumunun Gaziantep Üniversitesi olduğunu ifade ederek, “2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Cerablus’ta dokuz programla Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksek Okulu eğitim-öğretime başlamıştı. Ülkemizin yurtdışında açılan ilk yüksek öğrenim kurumu olan Cerablus Meslek Yüksek Okulu, savaş süresince yüksek öğretimden mahrum kalan öğrencilere bir fırsat oluşturarak, normalleşmeyi sağlamak, güven ortamının devamlılığına katkı sunmak ve gençlerin geleceğe ümitle bakmasını mümkün kılmak açısından büyük bir boşluğu doldurmaktadır” şeklinde konuştu.



 

“700 öğrenci öğrenim görecek “

El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi ve Afrin Eğitim Fakültesinde öğrenimini sürdürmek isteyen Suriyeli öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavına (GAÜNYÖS) girenler arasından seçildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Gür, toplamda 700’den fazla öğrencinin eğitim hayatına devam edeceğini belirterek, “Savaş sonrası oluşan yıkım nedeniyle Fırat Kalkanı Bölgesinde binlerce genç öğrenim olanaklarından mahrum kalmıştı. 2809 Sayılı YÖK Teşkilatı Kanunun’nun Ek 30. Ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumu’nun ek 39. Maddeleri gereğince kurulmasına karar verilen El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi ve Afrin Eğitim Fakültesi’nde öğrenimini sürdürmek isteyen Suriyeli öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavına (GAÜNYÖS) girenler arasından seçildi. El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat, İşletme ve Uluslar arası Ticaret ve Lojistik, Afrin Eğitim Fakültesi’nde Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Bölümleri ile Azez’de İslami İlimler Fakültesi kuruldu. Cerablus Meslek Yüksek Okulu ile ilgili fakültelerde bu yıl 700 öğrenci öğrenim görecek. Suriye’deki kurumlarımızdan hiçbirine sınavsız öğrenci almadık. Kalite konusunda hiçbir şekilde ödün vermedik, vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



 

“Yeni fakülteler 7 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime başlıyor”

Yeni fakültelerin 7 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime başlayacağını söyleyen Rektör Gür, “Programlara yerleştirilen öğrenciler 7 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime başlıyor. Fakültelerin açılması için yürütülen ön hazırlık ve başvuru süresince güvenli bölgenin yönetimiyle belirlenen ve daha önce de eğitim kurumu olarak hizmet veren bina ve ortak alanlarda eğitim-öğretim yürütülecektir. Fakültelerde açılan programların müfredatları, eğitim verecek öğretim elemanları ve idari yapılanma tamamlanmış olarak ilk öğrencilerini bekliyor. Gaziantep Üniversitesi Türkiye yüksek öğrenimin uluslararasılaşması hedefleri çerçevesinde, hem bölgenin kalkınmasına hem de bölgede sosyo-politik ve kültürel yapının sağlıklı bir şekilde yeniden kurulması noktasında dünyaya örnek olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.



 

“600’den fazla akademisyen başvurdu”

Suriye’de kurulan 3 yeni fakülte için 600’ün üzerinde akademisyenin başvurduğunu belirten Gür, “Akademisyenler için tüm dünyada açık olarak ilana çıktık. Kurulan 3 yeni fakülte için 600’ün üzerinde akademisyen başvurdu. Bunların içinden 30 tane seçtik. Bu ilgi bizi çok memnun etti” diye konuştu.





Editör: Ahmet Şen 
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​Suriyelilere Özel Fakülteler Kurulacak
Cumhurbaşkanlığının 4 Ekim 2019 tarihli ve 1616 Sayılı Kararnamesi ile Suriye’de Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak 3 fakülte kurulacak. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, konu ile ilgili olarak fakültelere rekor başvuru var ifadelerini kullandı.
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