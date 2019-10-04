Son Dakika 1 Askerimiz Şehit Düştü

Kaza, Altınözü ilçesi Bohşin-Suriye sınırının sıfır noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karanlıkta ilerleyen traktör sürücüsü yaya devriye atan askeri göremeyince çarptı. Kazada ağır yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatılırken, traktörün sürücüsü de gözaltına alındı.MSB: "Hatay’da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir kahraman silah arkadaşımız, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." Açıklamasında bulundu.Şehidin naaşının ise Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.Editör: Ahmet Şen