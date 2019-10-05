Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Ekim 2019 11:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletteki 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı.

​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde yaşandı. 



 

Motosiklet Sürücüsü ile Otomobil Sürücüsü Kavga Etti

İddiaya göre, Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde ilerleyen motosikletliyle bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ağız dalaşıyla devam eden tartışma sonrasında motosiklette bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. 

 

Yanındaki Silahı Çıkararak Kurşun Yağmuruna Tuttu

Motosiklette bulunan diğer kişi yanında bulunan silahı çıkartarak otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü ani fren yaparken, bacağından yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kaçarak kayıplara karışırken, trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


 

Polis Kaçan Sürücüleri Arıyor

Olay yerine gelen polis ekipler cadde üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletteki 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı.
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
İki aile arasında çıkan silahlı kavga Balıkesir’in Edremit ilçesinde Roman iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle öldürülen Hasan Nail Çalgı’yı kazaen vurduğu ileri sürülen kayın biraderi Sergen D. ile birlikte 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Samanlığına İnek Giren Şahıs Cinnet Geçirdi! Devreye Emniyet Müdürü Girdi
​Samanlığına İnek Giren Şahıs Cinnet Geçirdi! Devreye Emniyet Müdürü Girdi
Erzurum’da bir kişi samanlığına komşusunun ineği girince eline bıçak alarak kahvehane bastı. Cinnet geçiren adamı polis havaya ateş ederek sakinleştirebildi.
Son Dakika 1 Askerimiz Şehit Düştü
Son Dakika 1 Askerimiz Şehit Düştü
Hatay'da Suriye sınır hattı kontrol noktasında devriye atan bir asker yoldan geçen traktörün çarpması sonucu şehit oldu.
​Sebze Halinde Pompalı Tüfek Dehşeti! 3 Kişi Yaralandı
​Sebze Halinde Pompalı Tüfek Dehşeti! 3 Kişi Yaralandı
Meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis, zanlıyı havaya ateş açarak yakaladı. Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.
​18 Yaşındaki Genç, Babaannesini Öldürüp Altınlarını Çaldı
​18 Yaşındaki Genç, Babaannesini Öldürüp Altınlarını Çaldı
Babaannesini boğarak öldürdükten sonra 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı.
​Türkiye’ye Tatile Gelmişti! Kaybolan Genci Bulana 10 Bin TL Ödül
​Türkiye’ye Tatile Gelmişti! Kaybolan Genci Bulana 10 Bin TL Ödül
Avusturya'daki evinden "Türkiye'ye tatile gidiyorum" diyerek çıkan ve en son Mersin'de görülen gençten 22 aydır haber alınamazken, ailesi genci bulana 10 bin lira ödül vereceğini söyledi.
​Sokak Ortasında Korkunç Cinayet
​Sokak Ortasında Korkunç Cinayet
Bir kişi sokakta başından ve vücudundan tabancayla vurularak öldürüldü.
​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı
​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı
Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.
Çöpte Bulunan Bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne Gönderildi
Çöpte Bulunan Bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne Gönderildi
Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde evlilik dışı dünyaya geldiği iddia edilen ve ailesi tarafından çöp konteynerine bırakılan bebek, tedavisinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi.
Otoyolda Arabadan Silah Çıkarmıştı! O Fotoğrafıın Sırrı Çözüldü
Otoyolda Arabadan Silah Çıkarmıştı! O Fotoğrafıın Sırrı Çözüldü
​ Seyir halindeki bir aracın camından dışarı uzatılan silah tepkiye neden olmuştu. Polis ekipleri incelemenin ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın arabada bulunan çocuğa ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silah olduğu ortaya çıktı.
​50 Lira İçin Genç Çocuğu Öldürmüştü! Ölen Çocuk da Oradaydı
​50 Lira İçin Genç Çocuğu Öldürmüştü! Ölen Çocuk da Oradaydı
50 lira için 19 yaşındaki bir genci öldüren sanık, uyuşturucu kullandığını, parasını verdiği uyuşturucuyu alamayınca cinayeti işlediğini söyledi.
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:57
Güneş
06:16
Öğle
12:19
İkindi
15:36
Akşam
18:11
Yatsı
19:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿