Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Ekim 2019 10:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı

İki aile arasında çıkan silahlı kavga Balıkesir’in Edremit ilçesinde Roman iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle öldürülen Hasan Nail Çalgı’yı kazaen vurduğu ileri sürülen kayın biraderi Sergen D. ile birlikte 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Çardaktepe mevkiinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallede iki aile arasında kavga çıktı. 



 

Olayda 9 Kişi Yaralanmıştı

İddiaya göre, şüpheli Sergen D. (25) elindeki tüfekle olay yerine giderken eniştesi olan Hasan Nail Çalgı (32) kendisini engellemeye çalışmış, bu sırada kazaen tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda 9 kişide hafif derecede yaralanmış, kaldırıldıkları Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdi. Olay sonrasında Hasan Nail Çalgı'yı öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alınan içlerinde kayın biraderi Sergen D., Şerif B. ve Alişan B.'nin emniyetteki işlemleri bitti. Şüpheliler Asayiş Büro ekipleri tarafından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.




Editör: Ahmet Şen 


Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletteki 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı.
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
İki aile arasında çıkan silahlı kavga Balıkesir’in Edremit ilçesinde Roman iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle öldürülen Hasan Nail Çalgı’yı kazaen vurduğu ileri sürülen kayın biraderi Sergen D. ile birlikte 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Samanlığına İnek Giren Şahıs Cinnet Geçirdi! Devreye Emniyet Müdürü Girdi
​Samanlığına İnek Giren Şahıs Cinnet Geçirdi! Devreye Emniyet Müdürü Girdi
Erzurum’da bir kişi samanlığına komşusunun ineği girince eline bıçak alarak kahvehane bastı. Cinnet geçiren adamı polis havaya ateş ederek sakinleştirebildi.
Son Dakika 1 Askerimiz Şehit Düştü
Son Dakika 1 Askerimiz Şehit Düştü
Hatay'da Suriye sınır hattı kontrol noktasında devriye atan bir asker yoldan geçen traktörün çarpması sonucu şehit oldu.
​Sebze Halinde Pompalı Tüfek Dehşeti! 3 Kişi Yaralandı
​Sebze Halinde Pompalı Tüfek Dehşeti! 3 Kişi Yaralandı
Meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis, zanlıyı havaya ateş açarak yakaladı. Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.
​18 Yaşındaki Genç, Babaannesini Öldürüp Altınlarını Çaldı
​18 Yaşındaki Genç, Babaannesini Öldürüp Altınlarını Çaldı
Babaannesini boğarak öldürdükten sonra 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı.
​Türkiye’ye Tatile Gelmişti! Kaybolan Genci Bulana 10 Bin TL Ödül
​Türkiye’ye Tatile Gelmişti! Kaybolan Genci Bulana 10 Bin TL Ödül
Avusturya'daki evinden "Türkiye'ye tatile gidiyorum" diyerek çıkan ve en son Mersin'de görülen gençten 22 aydır haber alınamazken, ailesi genci bulana 10 bin lira ödül vereceğini söyledi.
​Sokak Ortasında Korkunç Cinayet
​Sokak Ortasında Korkunç Cinayet
Bir kişi sokakta başından ve vücudundan tabancayla vurularak öldürüldü.
​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı
​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı
Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.
Çöpte Bulunan Bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne Gönderildi
Çöpte Bulunan Bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne Gönderildi
Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde evlilik dışı dünyaya geldiği iddia edilen ve ailesi tarafından çöp konteynerine bırakılan bebek, tedavisinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi.
Otoyolda Arabadan Silah Çıkarmıştı! O Fotoğrafıın Sırrı Çözüldü
Otoyolda Arabadan Silah Çıkarmıştı! O Fotoğrafıın Sırrı Çözüldü
​ Seyir halindeki bir aracın camından dışarı uzatılan silah tepkiye neden olmuştu. Polis ekipleri incelemenin ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın arabada bulunan çocuğa ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silah olduğu ortaya çıktı.
​50 Lira İçin Genç Çocuğu Öldürmüştü! Ölen Çocuk da Oradaydı
​50 Lira İçin Genç Çocuğu Öldürmüştü! Ölen Çocuk da Oradaydı
50 lira için 19 yaşındaki bir genci öldüren sanık, uyuşturucu kullandığını, parasını verdiği uyuşturucuyu alamayınca cinayeti işlediğini söyledi.
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:57
Güneş
06:16
Öğle
12:19
İkindi
15:36
Akşam
18:11
Yatsı
19:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿