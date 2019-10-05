Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Ekim 2019 09:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Çalıştığı tesisin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi üzerinde bulunan bir tesiste meydana geldi. 



 

Çalıştığı Yerin Çatısından Düştü

Ümit Güleç (34) adlı kişi iddiaya göre çalıştığı tesisin çatı kısmından düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden Güleç'in çalışma arkadaşları ve tesisin görevlileri hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı işçi ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine getirildi. Burada kalbi duran yaralı yeniden kalbi çalıştırılarak hayata döndürüldü. Yaralı işçi Güleç daha sonra Adana'da bir başka hastaneye sevk edildi. Güleç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
Trafik polisleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik birçok noktada yapılan uygulamalarda idari para cezaları kesildi. Ekipler Los Angeles’dan getirilen ve plakası takılmayan elektrikli bisiklete ise sürücüsünün ehliyeti de olmayınca da toplamda 7 bin 200 lira para cezası kesildi.
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Çalıştığı tesisin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Yumurtadan Yumurta Çıktı
Yumurtadan Yumurta Çıktı
Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı çıkar sorusundan sonra yumurtadan yumurta çıkar mı sorusu gündeme getiren bir olay yaşandı; Yumurtanın içinden yumurta çıktı.
​Uyuşturucu Bağımlısı Gençten Tüyler Ürperten İtiraflar
​Uyuşturucu Bağımlısı Gençten Tüyler Ürperten İtiraflar
Gaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti
​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti
Pencereden düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
​Bu Yanlış Gaziantepli Babayı Kızdırdı!
​Bu Yanlış Gaziantepli Babayı Kızdırdı!
Türkçe dersine ait bir soru bankası kitabının kapağındaki heceleme yanlışı, Gaziantep'te veli ve öğrencileri kızdırdı.
​Türk Vatandaşları Uyarıldı! Irak'a Seyahat Etmeyin
​Türk Vatandaşları Uyarıldı! Irak'a Seyahat Etmeyin
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarının mecbur kalmadığı sürece olayların yaşandığı bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
​Komşusunun Mezarını Kazıyordu, Birlikte Toprağa Verildiler
​Komşusunun Mezarını Kazıyordu, Birlikte Toprağa Verildiler
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren komşusu için mezar kazmak isteyen kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İki komşu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
​Deprem Korkusu! Belediye Çalışanı Pencereden Atlamaya Çalıştı
​Deprem Korkusu! Belediye Çalışanı Pencereden Atlamaya Çalıştı
Avcılar'da dün belediyede çalışan bir kadın deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya çalışmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
​Doğalgaz Döşerken Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
​Doğalgaz Döşerken Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Bir binaya doğal gaz tesisatı döşerken binadan yukarı çektiği borunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akıma kapılan işçi ağır yaralandı.
O İl İçin Deprem Uyarısı! 7.0 Şiddetinde Olabilir
O İl İçin Deprem Uyarısı! 7.0 Şiddetinde Olabilir
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alim Murathan, İstanbul depreminin ardından deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, İstanbul’da bir fay hattı varken, İzmir’de 13 ayrı fay hattının olduğuna dikkat çekti. Murathan, kıyı bölgelerin risk altında olduğunu, söz konusu 13 fayın önemli bir kısmının kent yerleşiminden geçtiğini vurguladı.
​Çalıntı Kartla İşlem Yapan Esnaf Yandı! 14 Yıldır Mahkemelerde Sürünüyor
​Çalıntı Kartla İşlem Yapan Esnaf Yandı! 14 Yıldır Mahkemelerde Sürünüyor
Bindiği toplu taşıma aracında kimliği belirsiz yankesici tarafından kredi kartı çalınan tüketici, çalınan kartla alışveriş yapılmasından bankanın sorumlu olduğunu belirterek mahkemenin yolunu tuttu.
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
​Los Angeles'dan Getirilen Elektrikli Bisiklete 7 Bin 200 Lira Ceza Kesildi
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
​Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 9 Yaralı
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:57
Güneş
06:16
Öğle
12:19
İkindi
15:36
Akşam
18:11
Yatsı
19:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿