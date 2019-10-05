​Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Çalıştığı Yerin Çatısından Düştü

Edinilen bilgiye göre, olay Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi üzerinde bulunan bir tesiste meydana geldi.Ümit Güleç (34) adlı kişi iddiaya göre çalıştığı tesisin çatı kısmından düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden Güleç'in çalışma arkadaşları ve tesisin görevlileri hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı işçi ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine getirildi. Burada kalbi duran yaralı yeniden kalbi çalıştırılarak hayata döndürüldü. Yaralı işçi Güleç daha sonra Adana'da bir başka hastaneye sevk edildi. Güleç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.Editör: Ahmet Şen