Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Ekim 2019 21:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Milletvekili, Elektrik Sorununu DEDAŞ Genel Müdürü’ne İletti

Ak Parti Şanlıurfa Millet Vekili Halil Özcan, DEDAŞ Genel Müdürü Mehmet Atalay’ı makamında ağırladı. Ziyaretin gündeminde Şanlıurfa’nın elektrik sorunu vardı.

​Urfa Milletvekili, Elektrik Sorununu DEDAŞ Genel Müdürü’ne İletti

Şanlıurfa’nın yıllardır çözülmeyen sorunlarının başında gelen elektrik sorunu bugün Ak Parti Şanlıurfa Millet Vekili Halil Özcan’ın makamında konuşuldu. Özcan, kendi makamında DEDAŞ Genel Müdürü Mehmet Atalay’ı ağırladı. 



 

Özcan: Şanlıurfa'mızın Elektrik Sorunlarını ilettik

Ziyaretin gündeminde Şanlıurfa’nın elektrik sorunu konuşuldu. Özcan, Atalay’a Şanlıurfalı vatandaşların sorunlarını dile getirdi. Özcan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; “DEDAŞ Genel Müdürü Memet Atalay’ı makamımızda ağırladık. Şanlıurfa’mızın enerji sorunları ile ilgili taleplerini Genel Müdürümüze bizatihi ilettik. Nazik ziyaretleri için Sayın Atalay’a teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Urfa Milletvekili, Elektrik Sorununu DEDAŞ Genel Müdürü’ne İletti
​Urfa Milletvekili, Elektrik Sorununu DEDAŞ Genel Müdürü’ne İletti
Ak Parti Şanlıurfa Millet Vekili Halil Özcan, DEDAŞ Genel Müdürü Mehmet Atalay’ı makamında ağırladı. Ziyaretin gündeminde Şanlıurfa’nın elektrik sorunu vardı.
​Özgür Suriye Ordusu ÖSO, Şanlıurfa’da Toplantı Düzenledi
​Özgür Suriye Ordusu ÖSO, Şanlıurfa’da Toplantı Düzenledi
Şanlıurfa’da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları düzenledikleri toplantı ile Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini duyurdu.
Celalettin ​Güvenç: Tetikçilerinizi Üzerimden Çekin
Celalettin ​Güvenç: Tetikçilerinizi Üzerimden Çekin
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Eski Şanlıurfa Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, hakkındaki FETÖ iddialarına sert tepki verdi. Güvenç; “Değerli hemşerilerim, Kahraman Şehrimizdeki tetikçi Şanlıurfadaki malum bazı tetikçilerin servisi ile fetöcü oldugumu yazmış” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa’da İşitme Engelli Çiftin Nikâhı İşaret Diliyle Kıyıldı
Şanlıurfa’da İşitme Engelli Çiftin Nikâhı İşaret Diliyle Kıyıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan işitme ve duyma engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı
Göbeklitepe, Fashion Week’te Görücüye Çıkacak
Göbeklitepe, Fashion Week’te Görücüye Çıkacak
Tasarımcı Yelda Aslan’ın, ressam Serra Erdoğan’ın desenleri ile oluşturduğu ‘12 bin Göbeklitepe’ adlı yeni koleksiyonu Mercedes Benz Fashion Week’te gözler önüne çıkacak.
​Atılan Havan Topuyla Hayatını Kaybedenler Şanlıurfa’da Mezarları Başında Anıldı
​Atılan Havan Topuyla Hayatını Kaybedenler Şanlıurfa’da Mezarları Başında Anıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye'den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4'ü mezarları başında anıldı.
​Çete Lideri Şanlıurfa’da Yakalandı
​Çete Lideri Şanlıurfa’da Yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradıkları bir vatandaştan yarım milyar liraya yakın para talep eden iki dolandırıcı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayvalık Polisi’nin sıkı takibi sonrasında aynı olayla ilgili 1 kişi de Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı. Telefon dolandırıcılığı şebekesinin lideri olduğu belirlenen M.B. isimli şahısın da çıkardığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Urfa Kent Konseyine Kayyum Atansın
Urfa Kent Konseyine Kayyum Atansın
Urfa Kent Konseyi, üç beş kişinin Eline Bırakılmış, oyuncak gibi her gün yeni bir komediye imza atıyor. Kent Konseyi yetkilileri şimdi de Web Sitelerinde geçmiş tarihli paylaşım yaptı.
​Şanlıurfa’da Gerçekleşen Silahlı Saldırıyı Kim Düzenledi?
​Şanlıurfa’da Gerçekleşen Silahlı Saldırıyı Kim Düzenledi?
Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlenirken saldırının kim tarafından yapıldığı ise araştırılıyor.
​Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalı Pamuk Üreticisi Perişan, Biz Yunanistan’dan Pamuk İthal Ediyoruz
​Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalı Pamuk Üreticisi Perişan, Biz Yunanistan’dan Pamuk İthal Ediyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısında Şanlıurfa’daki pamuk çiftçilerinin sıkıntılarını dile getirdi.
​Şanlıurfa’da Yakalanan DEAŞ'lı Terörist Tutuklandı
​Şanlıurfa’da Yakalanan DEAŞ'lı Terörist Tutuklandı
Şanlıurfa’da yakalanarak adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Çelik, Kent Konseyi Seçimleri’ndeki Usulsüzlüğü Urfa.com’a Anlattı
​Çelik, Kent Konseyi Seçimleri’ndeki Usulsüzlüğü Urfa.com’a Anlattı
Mimar Bahattin Çelik, 5 Ekim’de yapılması planlanan Şanlıurfa Kent Konseyi seçimlerinin Kent Konseyi Yönetmeliği’ne aykırı bir şekilde; yönetmeliğin 8. Maddesine göre delege listesi usule uygun düzenlenmediğini ifade etti.
​Samanlığına İnek Giren Şahıs Cinnet Geçirdi! Devreye Emniyet Müdürü Girdi
​Samanlığına İnek Giren Şahıs Cinnet Geçirdi! Devreye Emniyet Müdürü Girdi
Son Dakika 1 Askerimiz Şehit Düştü
Son Dakika 1 Askerimiz Şehit Düştü
​Ucuz Et Ve Tavuk Dönerin İçindekiler Pes Dedirtti
​Ucuz Et Ve Tavuk Dönerin İçindekiler Pes Dedirtti
​Urfa Milletvekili, Elektrik Sorununu DEDAŞ Genel Müdürü’ne İletti
​Urfa Milletvekili, Elektrik Sorununu DEDAŞ Genel Müdürü’ne İletti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:56
Güneş
06:15
Öğle
12:19
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:27
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿