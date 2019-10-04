​Urfa Milletvekili, Elektrik Sorununu DEDAŞ Genel Müdürü’ne İletti

Şanlıurfa’nın yıllardır çözülmeyen sorunlarının başında gelen elektrik sorunu bugün Ak Parti Şanlıurfa Millet Vekili Halil Özcan’ın makamında konuşuldu. Özcan, kendi makamında DEDAŞ Genel Müdürü Mehmet Atalay’ı ağırladı.
Özcan: Şanlıurfa'mızın Elektrik Sorunlarını ilettikZiyaretin gündeminde Şanlıurfa’nın elektrik sorunu konuşuldu. Özcan, Atalay’a Şanlıurfalı vatandaşların sorunlarını dile getirdi. Özcan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; “DEDAŞ Genel Müdürü Memet Atalay’ı makamımızda ağırladık. Şanlıurfa’mızın enerji sorunları ile ilgili taleplerini Genel Müdürümüze bizatihi ilettik. Nazik ziyaretleri için Sayın Atalay’a teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.
Editör: Ahmet Şen
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