Celalettin ​Güvenç: Tetikçilerinizi Üzerimden Çekin

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, önceki dönemlerde Şanlıurfa Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Celalettin Güvenç, sosyal medya hesabından kendisi hakkında FETÖ’cü olduğunu iddia edenlere cevap verdi.Celalettin Güvenç: Sizlerdeki Bu Kuyruk Acısı Neden?Güvenç, sert açıklamalarına şu şekilde başladı; “Degerli hemşehrilerim; Kahraman Şehrimizdeki tetikçi Şanlıurfa’daki malum bazı tetikçilerin servisi ile FETÖ’cü olduğumu yazmış. Reklamı olmasın diye buraya almadım. Evet tekrar ediyorum hodri meydan: İddiaların hepsi soruşturuldu hem de Yargıtay başsavcılığı nezdinde Benim haberim olmadan takipsizlik kararı verdiler. Sizlerdeki bu kuyruk acısı neden...Kim ya da kimler adına bu kadar Celalettin Güvençle uğraşıyorsunuz..” dedi.Güvenç: Şanlıurfa’da Biri, Seni Bunlarla Uzlaştırırım Dedi Yok DedimCelalettin Güvenç açıklamalarına şu sözlerle devam etti;Zavallı tetikçilerle işim yok. Perde arkasındaki alçak ruhlular da şunu bilsinler ki: Sizin sorununuz bizzat kendi karakteriniz. Bilin ki bu milletten daha çok Celalettin Güvençler çıkar. Değerli kardeşlerim, şu iki anekdotu da sizlerle paylaşarak bitireyim. Şanlıurfa’da dönemin güçlülerinden biri bana seni ‘bunlarla’ uzlaştırayım Türkiye çapında piarını yaparız dedi Hayır dedim.Sorununuz Ben Değilim, Çukur KarakterinizdirGene o dönem Ak parti genel sekreteri olan Abdülhamit Gül, biraz bunlarla uzlaşsan dedi. Ben de bu işlerin devlete maliyeti var yapamam dedim. Konuştuk, haklısın dedi... Çok açık söylüyorum şu an sade bir milletvekiliyim ve halkıma hizmet etmeye çalışıyor herkesin bildiği gibi siyasi çatışma ve mücadeleye girmemeye çalışıyorum. Onun için tetikçilerinizle üstüme gelmeyin. Yanlışlarınızı düşünün... Sorununuz ben değilim çukur karakterinizdir onun üzerinde çalışın...Editör: Ahmet Şen