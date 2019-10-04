Göbeklitepe, Fashion Week’te Görücüye Çıkacak

Binlerce yıllık aşk, öfke ve inancın zamanda yolculuğu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık tarihi; tasarımcı Yelda Aslan’ın ressam Serra Erdoğan’ın desenleri ile oluşturduğu ‘12 bin Göbeklitepe’ adlı yeni koleksiyonu Mercedes Benz Fashion Week’te izleyicilerle buluşacak.İnsanoğlu’nun 12 bin yıl önce başlayan macerasının anavatanı Göbeklitepe’den dünyaya açılmasını, binlerce yıllık insanlık tarihinin yaşamsal duyguları olan aşk, öfke ve inancını fütüristik bir yapıda özel bir koleksiyona dönüştüren tasarımcı Yelda Aslan; Göbeklitepe için 22 farklı tema üreten sanatçı Serra Erdoğan’ın resimleri ve desenlerini kullanarak oluşturduğu bu özel çalışmaları 9 Ekim 2019 Çarşamba günü Fashion Week kapsamında görücüye çıkaracak.Koreografisi Özgün İnanç Gülle ile yapılacak defilenin stylingi Mert Yemencioğlu, müzikleri Tankut Karakurt tarafından hazırlanıyor.Editör: Bahar Yüksel