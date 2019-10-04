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Bu haber 04 Ekim 2019 17:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

Göbeklitepe, Fashion Week’te Görücüye Çıkacak

Tasarımcı Yelda Aslan’ın, ressam Serra Erdoğan’ın desenleri ile oluşturduğu ‘12 bin Göbeklitepe’ adlı yeni koleksiyonu Mercedes Benz Fashion Week’te gözler önüne çıkacak.

Göbeklitepe, Fashion Week’te Görücüye Çıkacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık tarihi; tasarımcı Yelda Aslan’ın ressam Serra Erdoğan’ın desenleri ile oluşturduğu ‘12 bin Göbeklitepe’ adlı yeni koleksiyonu Mercedes Benz Fashion Week’te izleyicilerle buluşacak.



 

Binlerce yıllık aşk, öfke ve inancın zamanda yolculuğu

İnsanoğlu’nun 12 bin yıl önce başlayan macerasının anavatanı Göbeklitepe’den dünyaya açılmasını, binlerce yıllık insanlık tarihinin yaşamsal duyguları olan aşk, öfke ve inancını fütüristik bir yapıda özel bir koleksiyona dönüştüren tasarımcı Yelda Aslan; Göbeklitepe için 22 farklı tema üreten sanatçı Serra Erdoğan’ın resimleri ve desenlerini kullanarak oluşturduğu bu özel çalışmaları 9 Ekim 2019 Çarşamba günü Fashion Week kapsamında görücüye çıkaracak.

Koreografisi Özgün İnanç Gülle ile yapılacak defilenin stylingi Mert Yemencioğlu, müzikleri Tankut Karakurt tarafından hazırlanıyor.





Editör: Bahar Yüksel
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Ö-HABER
Göbeklitepe, Fashion Week’te Görücüye Çıkacak
Göbeklitepe, Fashion Week’te Görücüye Çıkacak
Tasarımcı Yelda Aslan’ın, ressam Serra Erdoğan’ın desenleri ile oluşturduğu ‘12 bin Göbeklitepe’ adlı yeni koleksiyonu Mercedes Benz Fashion Week’te gözler önüne çıkacak.
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