​İş İnsanı Günak'tan Urfa'ya Yatırım Çağrısı

OTEL YATIRIMI İÇİN EN DOĞRU İL ŞANLIURFA, EN DOĞRU İLÇE VİRANŞEHİR'DİR

EKOTURİZM YATIRIMININ ADRESİ TAKORAN VADİSİ

ŞANLIURFA KAZANÇLI YATIRIMLARIN MERKEZİDİR

İş İnsanı Mehmet Günak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi ile beraber İnanç turizmin başkenti olan Şanlıurfa'ya yapılacak her yatırımın veriminin çok yüksek olacağını belirtti.Şanlıurfa'mız coğrafi konumu, tarihi değerleri, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turizmin bütün potansiyellerini içinde barındıran bir şehirdir olmasının yanında 2 milyon turiste ev sahipliği yapmasından ötürü otellerde ki doluluk oranının 3,4 ay önceden yüzde %100 ulaştığını belirten Günak, her yıl turist sayısında yaşanacak artış, mevcut koşullarda dahi yetersiz olan konaklama yerleri göz önüne alındığında Şanlıurfa'ya konaklama alanında yapılacak yatırımların çok doğru bir yatırım olacağını belirtti.İnanç turizminin başkenti Şanlıurfa'nın yanında Diyarbakır, Mardin gibi kentleri de görmek isteyenlerin en doğru konaklama merkezi Şanlıurfa'nın ilçesi Viranşehir olacağını belitten iş insanı Mehmet Günak, Viranşehir’in Eyüp Nebi Beldesinde Hz. Eyyüp peygamberin Türbesi ile ilçede Hz.El Yesa Peygamber Türbesi ve Hz.Rahime Hatun Türbesi bulunuyor olması inanç turizm mi açısından her yıl eyyüb nebi Beldesinde geleneksel olarak Eyyüb Nebi Sabır etkinliklerinin düzenlenmesi, ayrıca ilçede bulunan İbrahim Paşa konağı,Tella martyrionu (dikmeler) gibi tarihi merkezleri barındıran ilçe olması Viranşehir'i yatırım için çok ideal bir yer konumuna taşıdığını belirtti. Viranşehir'in tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’ye, Mardin’e, Diyarbakır a ve Şanlıurfa'ya eşit uzaklıkta olması ve ipek yolunun üzerinde olması gibi kendine özgü potansiyele sahip olmasını da katıldığında bu potansiyeli yatırım ile değerlendirmek isteyen yatırımcıların çok doğru bir yatırım yaptıklarının kanıtı olacağını belirtti.Fırat Nehri'nin oluşturduğu Takoran Vadisi, Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Mezra Mahallesi'nden başlayıp Adıyaman'ın Gerger ilçesine kadar uzandığını belirten iş insanı Mehmet Günak, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi, bakir doğasıyla görenleri kendine hayran bırakacak eşsiz bir cennet olduğunu belirtti. Günak, zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, değirmeni, kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet" olarak isimlendirdiği Takoran vadi, yerli ve yabancı turistlerin ekoturizm için Türkiye'de gidip görecekleri ilk yerlerin başında geleceğini belirtti.Günak, yatırımcıların saklı cennet olan Takoran Vadisinin potansiyelini değerlendirecek yatırımlar yapmaları kazançlı bir yatırım olacağını ifade etti.İş insanı Mehmet Günak, Şanlıurfa'nın her ilçesinin, birbirinden eşsiz doğal, kültürel ve inanç merkezlerine sahip olması genç nüfusu, 2 milyona aşkın Ensar insanı ile yatırımcılara her türlü desteği vereceklerinden hiç kimsenin, hiç şüphesinin olmaması gerektiğini belirtti.İş insanı Mehmet Günak, Hz. İbrahim'in Doğduğu Mağara, Balıklıgöl, Mevlid-i Halil Camii, Hz. Eyyûb Peygamberin Sabır Makamı, Harran Evleri, Göbekli Tepe, Şuayb Şehri, Halfeti (Saklı Cennet), Selahaddin Eyyubi Camii, Hasan Padişah Camii, Dünyanın İlk Üniversitesi, Harran Kalesi, Şeyh Yahya Hayat El-Harrani Türbesi, Bazda Mağaraları, Fırfırlı Camii, Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Kızlar Sarayı, Sakıbın Köşkü, Gümrük Hanı gibi nice tarihi ve dini merkeze sahip Şanlıurfa'nın potansiyelini yatırıma dönüştüren yatırımcıların çok kazançlı çıkacağını belirtti. Günak, yatırımcılara Sn. Şanlıurfa valisi Abdullah erin bey başta olmak üzere Büyükşehir belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilçe belediye başkanlarının yanında tüm kamu kurumları, STK'lar ve siyasilerin her türlü desteği vereceğinden hiçbir yatırımcının şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi.Editör: Bahar Yüksel