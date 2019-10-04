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Bu haber 04 Ekim 2019 09:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalı Pamuk Üreticisi Perişan, Biz Yunanistan’dan Pamuk İthal Ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısında Şanlıurfa’daki pamuk çiftçilerinin sıkıntılarını dile getirdi.

​Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalı Pamuk Üreticisi Perişan, Biz Yunanistan’dan Pamuk İthal Ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda şanlıurfa’dan bahsetti. Son dönemlerdeki pamuk fiyatları ile ilgili sorunlar yaşayan çiftçilerimizin sorunlarını öğrenebilmek için “Arkadaşlarımı Şanlıurfa’ya gönderdim. Değişik kesimlerin dertlerini dinlerdiler” diyerek şu açıklamada bulundu;
 
 
 

Pamuk Üreticisi Perişan

"Türkiye’nin her yerine arkadaşlarımız gidip vatandaşların sorunlarını dinliyor. Bir grup  Şanlıurfa’ya gitti. Şanlıurfa’ya giden grup her kesimden insanların dertlerini dinlediler.  Şanlıurfa’nın bir özelliği var. Türkiye’nin pamuk ihtiyacının yüzde 40’nı bu il karşılıyor. Pamuk üreticisi perişan vaziyette. Sadece 3 üründen örnek vereceğim; buğday ithalatı, öyle ya bizde buğday kalmadı dışarıdan getiriyoruz. Mısır ithal ediyoruz. Pamuğu Amerika’dan Yunanistan’dan ithal ediyoruz. Kimi zengin ediyoruz? Amerikalı, Yunanistanlı çiftçileri zengin ediyoruz. Bizim çiftçiler de sürünsün.” İfadelerine yer verdi.

Pamuk fiyatlarına da değinen Kılıçdaroğlu; 2018 yılında 45 randıman pamuğa 4,60 kuruş verdiler. Bu yıl ise 3 ile 3 buçuk arasında satış yapılıyor. Gübreye ilaca elektriğe %60 ile %100 arasında zam geldi. Pamuk üreticisi perişan. O zaman ne yapacaksın kardeşim, şapkayı önüne koyup düşüneceksin."

 
 


Editör: Ahmet Şen
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