​Yetkili Kurumlar Kent Konseyine El Atsın! Web Sitelerinde Geçmiş Tarihli Duyuru Yayınladılar!

Kent Konseyi Geçmiş Tarihli İlan Yayınladı

5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğinde Büyükşehir Belediyemizin Kent Konseyi oluşturulacaktır.



Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince genel kurul üyesi olacak kişinin “Kayıt Güncelleme” yapmaları gerekmektedir.”







Şanlıurfa kamuoyu iki gündür Kent Konseyi’nde yaşanan usulsüzlükle gündemde. Konseyde seçim usulsüzlüğünün ortaya çıkmasından sonra resmi kurumlar da dahil olmak üzere tüm Şanlıurfa kamuoyu tepkilerini dile getirdi.Tepkilerin artması ile gözler önünde olan ve usulsüzlüklerine devam eden Urfa Kent Konseyi şimdi de web sitelerinde geçmiş tarihli bir duyuru yayınlayarak gündeme geldi. Genel Kurul çağrısı ilanı atan Kent Konseyi duyuru tarihini de geçmiş bir tarih olarak belirledi.Şanlıurfa Kent Konseyi web sitelerinde yaptığı duyuruda şunları yayınladı;Editör: Ahmet Şen