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Bu haber 04 Ekim 2019 14:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Sebze Halinde Pompalı Tüfek Dehşeti! 3 Kişi Yaralandı

Meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis, zanlıyı havaya ateş açarak yakaladı. Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.

​Sebze Halinde Pompalı Tüfek Dehşeti! 3 Kişi Yaralandı

Olay, İstanbul Ataşehir'deki meyve sebze halinde bu akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.


 

Alkollü Şahıs Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

İddiaya göre alkollü bir kişi elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açmaya başladı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis kısa sürede olay yerine geldi. Şahsın etrafını saran polis ekipleri havaya ateş açtı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Görgü şahitleri ise şahsın alkollü olduğunu, ateş açtığını ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti.


Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Sebze Halinde Pompalı Tüfek Dehşeti! 3 Kişi Yaralandı
​Sebze Halinde Pompalı Tüfek Dehşeti! 3 Kişi Yaralandı
Meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis, zanlıyı havaya ateş açarak yakaladı. Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.
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