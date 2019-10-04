​Sebze Halinde Pompalı Tüfek Dehşeti! 3 Kişi Yaralandı

Alkollü Şahıs Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

Olay, İstanbul Ataşehir'deki meyve sebze halinde bu akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre alkollü bir kişi elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açmaya başladı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis kısa sürede olay yerine geldi. Şahsın etrafını saran polis ekipleri havaya ateş açtı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Görgü şahitleri ise şahsın alkollü olduğunu, ateş açtığını ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti.Editör: Ahmet Şen