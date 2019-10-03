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Bu haber 03 Ekim 2019 23:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Kent Konseyi Açıklaması

Dünden beridir Şanlıurfa’da gündeme oturan kent Konseyi seçimlerinde yapılan usulsüzlük hakkında Şanluurfa Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Kent Konseyi Açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Kent Konseyinin seçim usulsüzlüğü hakkında açıklama yaptı. Büyükşeir Belediyesi yaptığı açıklamada; Önemli açıklama: Sayın Urfa kamuoyu büyükşehir belediyesinin açıklandığı basın açıklamasına göre kent konseyi yönetmeliğinde doğal üyeler ve diğer üyeler olarak tanımlanmıştır. Tüm meslek odalarımız ve vakıflar direk olarak oylarını kullanabilirler.” İfadelerine yer vererek basın ile aşağıdaki notu paylaştı;



Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan : 08.10.2006 Tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ uyarınca kurulmakta, iş ve işlemlerini buna göre yerine getirmektedir. Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseyleri her yerel seçim sonrası adeta yeniden ihya suretiyle teşekkül eder ve konseyin üyeleri (yani genel kurul listesi) yenilenir. Mevzuata göre iki tür üyelik vardır. Bunlardan ilki mevzuatta açıkça ismi yazılmak suretiyle tadat edilenler: • Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, • Belediye başkanı veya temsilcisi, • Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, • Belediyede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, • Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri (Ticaret Odası, Borsa, Meslek Odaları vb gibi) • Muhtarların kendi arasından gelecek temsilcileri • Sendikaların temsilcisi • Noterler • Baro temsilcisi Diğerleri ise mevzuatta “… dernekler ile vakıfların temsilcileri…” ibaresinden hareketle, toplanma çağrısına müteakip ilgisini ilana yanıt vererek ortaya koyan dernek ve vakıflardır. Birinci grup üyeler isimleri açıkça sayıldığı için doğal olarak üyedirler. Kent konseyleri seçimleri yerleşik Danıştay içtihatlarından hareketle bu suretle yapılır. Yapılan ilan, dernek ve vakıf isimleri için geçerlidir. Bunun için listeye “usulsüz ekleme” yapıldığı, iddiaları doğru değildir. Dikkat edilirse, eklenen dernek veya vakıf değil, doğal üyelerin temsilcileridir. Bu kimseler, listede olmasa bile oy hakkına sahip genel kurul üyeleridir. Diğer taraftan bir kısım başvuruların kabul edilmediği veya Red edildiği iddiaları da doğru değildir. Duyuru süresi içinde yapılan bütün başvurular istisnasız kabul edilmiştir. Bu durumda, ortada mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan ve tamamen hukuka uygun ve şeffaf yürütülen bu sürece bu biçimde kimsenin kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler yapması etik değildir. Ortada zikredildiği gibi usule aykırı bir tutum ve davranış yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.




Editör: Ahmet Şen 
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