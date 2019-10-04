​Çelik, Kent Konseyi Seçimleri’ndeki Usulsüzlüğü Urfa.com’a Anlattı

Listede Liyakat Esas Alınmamıştır

5 Ekim’de yapılması planlanan Şanlıurfa Kent Konseyi seçimlerinin Kent Konseyi Yönetmeliği’ne aykırı bir şekilde; yönetmeliğin 8. Maddesine göre delege listesi usule uygun düzenlenmediğini ifade eden Mimar Bahattin Çelik Urfa.com mikrofonlarına şunları kaydetti:“Yayınlanan liste 15 hazirandaki başvuru yapmış olan listeye göre yaklaşık 950 muhtar kooperatif dernek vakıf sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları yönetmeliğe aykırı bir şekilde usulsüz uygulamalar ile listeden çıkarılmıştır. Yapılacak olan seçimli genel kurul listesine bakarsak bu liste seçim demokrasisini, tarafsızlık ilkesini ve rekabet ortamını hiçe saymıştır.Yapılan bu usulsüz uygulama Şanlıurfa’nın gelişimine katkı sağlamak ve gelecekte Şanlıurfa’mızın daha yaşanabilir bir kent olması için çaba sarf eden liyakat sahibi insanların umudunu kaybetmesine neden olmaktadır.Kent Konseyi demek şehire sağlık, eğitim, şehircilik planlaması, inşaat, tarım ve hukuki olarak katkı sağlayacak projeler üretip şehirin yöneticileri ile görüşmelerde bulunmak ve projelerin uygulanma aşamasının takipçisi olmaktır ancak yayınlanan listeye bakarsak bu saydığımız şehiri şehir yapan temel taşlarının temsilcileri bulunmamaktadır.Tabipler Odası’nın bulunmadığı bir Kent Konseyi’nde ne kadar sağlık konuşulabilir, baronun olmadığı bir ortamda hukuktan ne kadar bahsedebilirsiniz ki; hele ki şehrimizin en büyük problemi olan gecekondulaşma ve kaçak yapı problemlerini inşaat mühendisleri olmadan çözemezsiniz. Her platforma tarım şehiri diyoruz ama doğru tarım için ziraat mühendisi şarttır listeye bakarsak onlarında temsilcisi yok. Daha nicelerini sayabiliriz. Ticaret Borsası, Makina, Elektrik Mühendisleri Odası vb. Tüm bunları yan yana getirdiğimizde yayınlanan listede liyakat esas alınmamıştır.Yapılması planlanan seçimli genel kurul Yönetmeliğe aykırı işlemler yapıldığı için bugün seçimin durdurulması ve resmi çağrı ilanı yapıp sivil toplum kuruluşlarının hakkı olan kayıtlarını yapması, demokratik ve şeffaf bir seçimin yapılması hususunda idare mahkemesine iptal dilekçemizi vermiş olup dava sürecini başlatmış bulunmaktayız.Adaletin temsilcisi görevlilerimizin bu konu hakkında gereken hassasiyeti göstereceğine en kalbi duygularımızla inanıyoruz.” dedi.Editör: Ahmet Şen