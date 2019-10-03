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Bu haber 03 Ekim 2019 20:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​GAP İdaresi Karacadag’ı İhya Edecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında Karacadağ Kayak Merkezi ve çevre düzenleme projesinin protokolü imzalandı.

​GAP İdaresi Karacadag’ı İhya Edecek

Şanlıurfa’da kış ve yayla turizmini geliştirmek amacıyla bölgenin tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan Siverek Karacadağ bölgesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil tarafından Karacadağ Kayak Merkezi ve Çevre düzenleme projesinin protokolü imzalandı.


 

Beyazgül: Karacadağ Projemiz Hayırlı Olsun

Şanlıurfa’nın turizmde cazibe merkezi olması için GAP İdaresi Başkanlığı çalıştıklarını belirten
Beyazgül, “Bu güzel projede iş birliği yaptıkları için GAP İdaresi Başkanlığına teşekkür ediyorum. Projemizin amacı, GAP Bölgesinde daha yaşanabilir kentlerin oluşturulabilmesi için Karacadağ Kayak Merkezi iyileştirme ve çevre düzenlemesi projesini gerçekleştirmektir. GAP İdaresi ile işbirliği ile yapacağımız bu proje kapsamında protokol imzaladık. GAP İdaremiz burada Belediyemizin yapacağı çalışmaya maddi destek sağlıyor. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Karacadağ konusu gündemimizden düşmedi, Karacadağ Kış Turizmi ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip ve bu proje önümüze geldiği zaman iklim şartlarını gözden geçirin talimatı verdik. Şanlıurfa’daki vatandaşlarımızım uzaktaki yerlere gitmemesi için burada tesisler yaptığımız zaman vatandaşlarımız bu bölgeyi tercih eder mi sorularını sorduk. GAP İdaresi Başkanlığımızda bizim Başkanlığımızdan önce bunu düşünerek çalışmalarını hızlandırmış ve bu günde bu protokolü imzalıyoruz. Aynı şekilde farklı projelerin yapılması konusunu görüşerek ilerleyen zamanlarda bunları hayata geçirmek için kararlar aldık. Gelecekte birçok projenin yapılacağını ve Şanlıurfa’mızı kalkındırmaya yönelik büyük çalışmalar yapacağımıza inanıyorum, Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


 

Karacadağ Hem Kış Hem De Yayla Turizmini Kapsıyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin başarılı Başkanı Sadrettin Karahocagil, “Bölgemizin rekabet gücünün en yüksek olduğu alanlardan bir tanesi turizmdir. Şanlıurfa’da kış turizmini geliştirmek ve Siverek ilçemize bağlı Karacadağ iki ihtiyacımızı karşılıyor hem Kış turizmi hem de yayla turizmi. Turizm Master Planını yaparken en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de rekreasyon ihtiyacını gördük Şanlıurfa ve çevre illerinde bu alanlara ihtiyacı var, bu açıdan Karacadağ bölgemiz çok özel bir yer. Yapacağımız protokol ile maddi destek sağlayacağız ama tüm işi Büyükşehir Belediyemiz yapacak İnşallah Karacadağ’ı hem kış turizmi hem de yayla turizmi açısından biraz daha ziyaret edilebilir bir yer haline getirmiş olacağız” diye konuştu.




Editör: Ahmet Şen
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