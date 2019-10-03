​Siverek TSO, Şanlıurfa Gıda TarımGıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Katıldı

Şanlıurfa 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 21 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında törenle açıldı. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal BUCAK, Oda Yönetimi, Meclis Üyeleri ile Oda Personelleri ve çok sayıda Oda Üyeleri atıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Serdal BUCAK stantları gezerek; fuarlar alış-verişin taraflarını bir araya getirme yönüyle çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Ancak tarım fuarlarında tarafların bir araya getirilmesi daha da önemlidir. Üretici, tüketici, pazar ve son teknoloji tarım fuarlarında bir araya gelir ki biz ürettiğimiz ürünleri bütün dünyaya ancak bu şekilde pazarlayabiliriz. İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz; mühendislerimizle ve veteriner hekimlerimizle, teknik elemanlarımızla 24 saat üreticimizin hizmetindedir. Bakanlığımızca geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ilimizden başlatılan Tarımsal Eğitim Seferberliğinin tarım alanında büyük bir atılım gerçekleştireceğine sonsuz bir inancım var. Hem benim, hem de İl Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmalarının yine güzel ülkemizde model olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Serdal BUCAK’ la beraberinde Meclis, Meslek Komite Üyeleri Oda Personelleri ve Oda Üyeleri ile, fuarda yer alan firma stantlarını ziyaret ederek, katılımcı firma yetkilileri ile sohbet etti.Editör: Ahmet Şen