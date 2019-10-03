Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Ekim 2019 19:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Siverek TSO, Şanlıurfa Gıda TarımGıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Katıldı

21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezinde düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında okulumuz yerini aldı. Türk tarımının kalbinin attığı, sektör paydaşlarının bir araya geldiği fuarda özellikle çiftçilerimizin ve Esnaflarımızın stand çalışmalar sergilenmeye başlandı.

​Siverek TSO, Şanlıurfa Gıda TarımGıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Katıldı

Şanlıurfa 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 21 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında törenle açıldı. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal BUCAK, Oda Yönetimi, Meclis Üyeleri ile Oda Personelleri ve çok sayıda Oda Üyeleri atıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Serdal BUCAK stantları gezerek;  fuarlar alış-verişin taraflarını bir araya getirme yönüyle çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Ancak tarım fuarlarında tarafların bir araya getirilmesi daha da önemlidir. Üretici, tüketici, pazar ve son teknoloji tarım fuarlarında bir araya gelir ki biz ürettiğimiz ürünleri bütün dünyaya ancak bu şekilde pazarlayabiliriz. İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz; mühendislerimizle ve veteriner hekimlerimizle, teknik elemanlarımızla 24 saat üreticimizin hizmetindedir. Bakanlığımızca geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ilimizden başlatılan Tarımsal Eğitim Seferberliğinin tarım alanında büyük bir atılım gerçekleştireceğine sonsuz bir inancım var. Hem benim, hem de İl Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmalarının yine güzel ülkemizde model olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Serdal BUCAK’ la beraberinde Meclis, Meslek Komite Üyeleri Oda Personelleri ve Oda Üyeleri ile, fuarda yer alan firma stantlarını ziyaret ederek, katılımcı firma yetkilileri ile sohbet etti.





Editör: Ahmet Şen


Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Siverek TSO, Şanlıurfa Gıda TarımGıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Katıldı
​Siverek TSO, Şanlıurfa Gıda TarımGıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Katıldı
21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezinde düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında okulumuz yerini aldı. Türk tarımının kalbinin attığı, sektör paydaşlarının bir araya geldiği fuarda özellikle çiftçilerimizin ve Esnaflarımızın stand çalışmalar sergilenmeye başlandı.
​Kaymakam Aydoğan, Yaya Geçidi Nöbetinde
​Kaymakam Aydoğan, Yaya Geçidi Nöbetinde
Haliliye Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Sayın Osman AYDOĞAN, “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliğine katıldı.
​Albayrak Yaya Geçidi Nöbetinde
​Albayrak Yaya Geçidi Nöbetinde
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Yaya geçidi nöbeti" etkinliğine katıldı.
​BAŞKAN ÖZYAVUZ, HARRAN’DA ÇAMURLU YOL KALMAYACAK
​BAŞKAN ÖZYAVUZ, HARRAN’DA ÇAMURLU YOL KALMAYACAK
Harran’da Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla, yaklaşan kış ayları öncesi ilçe genelinde devam eden asfalt çalışmaları hız kazandı.
​Haliliye Kaymakamı Metin Esen Çamlıdere Mahallesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
​Haliliye Kaymakamı Metin Esen Çamlıdere Mahallesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Çamlıdere Mahallesi girişinde bulunan Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden ve burada görev yapan Mehmetçiklerle sohbet eden ve Karakol Komutanından brifing alan Kaymakam Metin Esen bu ziyaret sonrasında Çamlıdere Bölgesi kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.
​Karadaş: Başkan Beyazgül Güne Bizimle Başladı
​Karadaş: Başkan Beyazgül Güne Bizimle Başladı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ticari Taksiler Derneği Başkanı Hasan Karadaş’ı ziyaret etti.
​İl Müftüsü Taştan, Öğretim Görevlisi Olan İlçe Müftüsü Altun’a Plaket Verdi
​İl Müftüsü Taştan, Öğretim Görevlisi Olan İlçe Müftüsü Altun’a Plaket Verdi
Akçakale İlçe Müftüsü iken geçiş yaparak Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak giden Dr. Latif Altun’a İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket verildi.
Şanlıurfa DKKYB’de Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Şanlıurfa DKKYB’de Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Şanlıurfa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin ev sahipliğini yapmış oldugu Ülkesel Küçük Baş Hayvan Islahı Projesi Kapsamında Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti.
​Şanlıurfa’da Ebru Sanatını Konuşturuyor
​Şanlıurfa’da Ebru Sanatını Konuşturuyor
Şanlıurfalı Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi ebru sanatını icra ederken ortaya çıkardığı sanat eseri değerindeki çalışmaları ile gözleri dolduruyor.
​ENGELLİLER BOZOVA’DA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
​ENGELLİLER BOZOVA’DA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi’nde kurs gören engelli 200 vatandaşa ve ailelerine yönelik Bozova gezisi düzenledi.
OGM, ​Ağaçlandırma Konusunu Muhtarlara Anlattı
OGM, ​Ağaçlandırma Konusunu Muhtarlara Anlattı
Şanlıurfa Valiliği himayelerinde başlatılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum tarafından desteklenen “Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası” kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Başkan Kuş’a Vatandaşlardan Teşekkür Pankartı
Başkan Kuş’a Vatandaşlardan Teşekkür Pankartı
Eyyübiyeli vatandaşlar Başkan Mehmet Kuş’a teşekkürlerini mahalleye pankart asarak sundu.
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi
​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi
​GAP İdaresi Karacadag’ı İhya Edecek
​GAP İdaresi Karacadag’ı İhya Edecek
​Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Giren Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Giren Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:55
Güneş
06:14
Öğle
12:19
İkindi
15:38
Akşam
18:14
Yatsı
19:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿