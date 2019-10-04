Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Ekim 2019 00:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Bozova İlçe MEM, İŞKUR'da Çalışacak Olanların Listesini Yayınladı

Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde TYP kapsamında çalışacak olan kişlerin listelerini yayınladı.

​Bozova İlçe MEM, İŞKUR'da Çalışacak Olanların Listesini Yayınladı

Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde TYP kapsamında çalışacak 60 (altmış) kişi asil ve 60 (altmış) kişi yedek listesi belirlendi. Listenin noter tarafından belirlendiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi sitede yayınladıkları duyuruda şunları ifade etti;
 
“Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde TYP kapsamında çalışacak 60 (altmış) kişi asil ve 60 (altmış) kişi yedek listesi 02.10.2019 tarihinde noter tarafında belirlenmiştir. İşkur personel listesi ektedir.”



 

Bozova Milli Eğitim Müdürlüğü İşkur Listesi

 
 

 
 
Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Bozova İlçe MEM, İŞKUR'da Çalışacak Olanların Listesini Yayınladı
​Bozova İlçe MEM, İŞKUR'da Çalışacak Olanların Listesini Yayınladı
Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde TYP kapsamında çalışacak olan kişlerin listelerini yayınladı.
​Siverek TSO, Şanlıurfa Gıda TarımGıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Katıldı
​Siverek TSO, Şanlıurfa Gıda TarımGıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Katıldı
21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezinde düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında okulumuz yerini aldı. Türk tarımının kalbinin attığı, sektör paydaşlarının bir araya geldiği fuarda özellikle çiftçilerimizin ve Esnaflarımızın stand çalışmalar sergilenmeye başlandı.
​Kaymakam Aydoğan, Yaya Geçidi Nöbetinde
​Kaymakam Aydoğan, Yaya Geçidi Nöbetinde
Haliliye Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Sayın Osman AYDOĞAN, “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliğine katıldı.
​Albayrak Yaya Geçidi Nöbetinde
​Albayrak Yaya Geçidi Nöbetinde
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Yaya geçidi nöbeti" etkinliğine katıldı.
​BAŞKAN ÖZYAVUZ, HARRAN’DA ÇAMURLU YOL KALMAYACAK
​BAŞKAN ÖZYAVUZ, HARRAN’DA ÇAMURLU YOL KALMAYACAK
Harran’da Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla, yaklaşan kış ayları öncesi ilçe genelinde devam eden asfalt çalışmaları hız kazandı.
​Haliliye Kaymakamı Metin Esen Çamlıdere Mahallesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
​Haliliye Kaymakamı Metin Esen Çamlıdere Mahallesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Çamlıdere Mahallesi girişinde bulunan Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden ve burada görev yapan Mehmetçiklerle sohbet eden ve Karakol Komutanından brifing alan Kaymakam Metin Esen bu ziyaret sonrasında Çamlıdere Bölgesi kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.
​Karadaş: Başkan Beyazgül Güne Bizimle Başladı
​Karadaş: Başkan Beyazgül Güne Bizimle Başladı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ticari Taksiler Derneği Başkanı Hasan Karadaş’ı ziyaret etti.
​İl Müftüsü Taştan, Öğretim Görevlisi Olan İlçe Müftüsü Altun’a Plaket Verdi
​İl Müftüsü Taştan, Öğretim Görevlisi Olan İlçe Müftüsü Altun’a Plaket Verdi
Akçakale İlçe Müftüsü iken geçiş yaparak Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak giden Dr. Latif Altun’a İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket verildi.
Şanlıurfa DKKYB’de Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Şanlıurfa DKKYB’de Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Şanlıurfa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin ev sahipliğini yapmış oldugu Ülkesel Küçük Baş Hayvan Islahı Projesi Kapsamında Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti.
​Şanlıurfa’da Ebru Sanatını Konuşturuyor
​Şanlıurfa’da Ebru Sanatını Konuşturuyor
Şanlıurfalı Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi ebru sanatını icra ederken ortaya çıkardığı sanat eseri değerindeki çalışmaları ile gözleri dolduruyor.
​ENGELLİLER BOZOVA’DA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
​ENGELLİLER BOZOVA’DA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi’nde kurs gören engelli 200 vatandaşa ve ailelerine yönelik Bozova gezisi düzenledi.
OGM, ​Ağaçlandırma Konusunu Muhtarlara Anlattı
OGM, ​Ağaçlandırma Konusunu Muhtarlara Anlattı
Şanlıurfa Valiliği himayelerinde başlatılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum tarafından desteklenen “Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası” kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
​Bozova İlçe MEM, İŞKUR'da Çalışacak Olanların Listesini Yayınladı
​Bozova İlçe MEM, İŞKUR'da Çalışacak Olanların Listesini Yayınladı
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Kent Konseyi Açıklaması
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Kent Konseyi Açıklaması
​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti
​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:56
Güneş
06:15
Öğle
12:19
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:27
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿