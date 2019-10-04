​Bozova İlçe MEM, İŞKUR'da Çalışacak Olanların Listesini Yayınladı

Bozova Milli Eğitim Müdürlüğü İşkur Listesi



Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde TYP kapsamında çalışacak 60 (altmış) kişi asil ve 60 (altmış) kişi yedek listesi belirlendi. Listenin noter tarafından belirlendiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi sitede yayınladıkları duyuruda şunları ifade etti;“Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde TYP kapsamında çalışacak 60 (altmış) kişi asil ve 60 (altmış) kişi yedek listesi 02.10.2019 tarihinde noter tarafında belirlenmiştir. İşkur personel listesi ektedir.”Editör: Ahmet Şen