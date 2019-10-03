​Şanlıurfa’da Rezalet! TikTok videosu için Balıklıgöl’e Atladı!

TikTok videosu için Balıklıgöl’e Atladı!

Güvenlik Görevlileri Müdahale Etti Mi?

Gençler TikTok videosu çekmek için tarihsel zenginliği olan ve her yıl yerli ve yabancı turist akınına uğrayan bölgeyi bilinçsizce eğlenme alanına çevirdiler.Sosyal medyada dolanan videoda, üsttündeki tişörtü çıkaran bir genç son zamanlarn popüler şarkısı olan ‘Uykular Haram Oldu’ şarkısı eşliğinde kendi çaplarında hazırladıkları senaryo ile başka bir arkadaşı tarafından Balıklıgöl’e atıldı. Balıkların d içinde olduğu göle atlayan şahıs bir süre çırpındıktan sonra yanındaki arkadaşının yardımıyla gölden çılarıldı.Olayın yaşandığı sırada mekanı gezen turistler de olayı şaşkınlık içinde izledi Gençlerin bulunduğu zaman diliminde güvenliklerin orada olmaması halkı öfkelendirirken, videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları güvenlik görevlilerinin müdahale edip etmediğini öğrenmek istedi. Tarihi bir mekanın korunması için güvenlik görevlilerinin yerleştirildiği alanda yaşanan bu olaya anında müdahale edilmemesi de tepkilere neden oldu.Vatandaşlar Balıklıgöl’de bulunan güvenlik kameralarının incelenip sorumlulara gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.Editör: Kübra Demir