​Şanlıurfa Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezlerinde Evrakta Sahtecilik İddiası

“Şanlıurfa MEM ve HEM’de Adam kayırma Yapılmıştır” Denildi

4 Yıllık Mezunlar Boştayken 2 Yıllık Mezunlar Nasıl Alınır?

Ücretli Öğretmenlik Nedir?

Ücretli Öğretmenlikte Öncelik Sıralaması Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrosunda açık bulunması halinde ders ücreti karşılığı sözleşme imzalayarak işe alınan ücretli öğretmenlik seçimlerinde Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğünde kurallara uyulmadığı iddia edildi. İddialarda sadece Milli Eğitim Müdürlüklerinde değil Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan Usta Öğretici alımlarında da sahteciliğe gidildiği söylendi.İddiaların sahibi, sosyal medya hesabından sesi duyurmak amacıyla “İhbar Ediyorum” başlıklı bir iddia yayınladı. İddiada; “Şanlıurfa Milli Eğitime Bağlı ücretli öğretmenlik ve Halk Eğitimin ücretli usta öğretici kurs programlarındaki komisyonlarda evrakta sahtecilik yapılarak adam kayırma yapılmıştır.” denildi.Ücretli öğretmenlik alımlarında öncelik 4 yıllık üniversite mezunlarının olması gerekirken ikinci önceliğe sahip olan 2 yıllık üniversite mezunlarının yerleştirildiği söylendi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar; “Ücretli Öğretmenlikte, formasyonu olan 4 yıllık mezunlar boştayken 2 yıllık mezunlara görev verilmiş, Usta öğretici Kurs programında ise aynı kritere sahip kişilerin puanında oynama yapılarak üst sıralara getirilmiş. Bu Nasıl Oluyor.!!!” Yorumunda bulundu.Ücretli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrosunda açık bulunması halinde ders ücreti karşılığı sözleşme imzalayarak işe alınır. Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü’ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Söz konusu kadroya öğretmen atanması halinde ücretli öğretmenin anlaşması sonlandırılır. Ücretli öğretmen maaşları, kadrolu meslektaşlarına göre daha düşüktür.Başvurular yapıldıktan sonra başvuru şartlarını taşımayanlar elenir.Sonrasında ise bir sıralama yapılır ve ücretli öğretmenlerin ataması yapılır.Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları ve bu fakültelerden mezun olup Yüksek Lisans yapan, KPSS’de yüksek puan alan ya da daha önce Başarılı bir şekilde Ücretli Öğretmenlik yapanlar ilk atanacak grupta yer almaktadır.Eğitim Fakülteleri dışında kalan 4 Yıllık eğitim veren fakülteler, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip öğretmen adayları ve daha önce Başarılı bir şekilde Ücretli Öğretmenlik yapanlar ikinci sırada atanacak grupta yer almaktadır.4 Yıllık Fakültelerin dışında kalan 2 Yıllık eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından mezun ve daha önce Başarılı bir şekilde Ücretli Öğretmenlik yapanlar üçüncü sırada atanacak grupta yer almaktadır.Konu ile ilgili muhattaplardan herhangi bir açıklama gelmezken, yapılacak duyurular Urfa.com Haber Sitemizde Yayınlanacaktır.Editör: Ahmet Şen