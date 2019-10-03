Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Ekim 2019 21:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı

ABD'de, II. Dünya Savaşı döneminden kalma B-17 modeli antika bir bombardıman uçağı, Connecticut eyaletinde bulunan Bradley Uluslararası Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı

ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Bradley Uluslararası Havaalanı'nda II. Dünya Savaşı döneminden kalma B-17 modeli antika bir bombardıman uçağı kalkıştan 5 dakika sonra düştü. 2 pilot, 1 yardımcı ve 10 yolcuyu taşıyan uçakta 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Uçak pistten kayarak uzaklaştığı sırada yer görevi yapanlar arasında da yaralıların olduğu bildirildi.



 

Amaç, 2. Dünya Savaşına Katılan Askerleri Onurlandırmaktı

Bradley Uluslararası Havaalanı bu hafta II. Dünya Savaşı döneminden kalma antika uçaklara ev sahipliği yapıyordu. Amaç, II. Dünya Savaşına katılan askerleri onurlandırmaktı. B-17'ler, II. Dünya Savaşı döneminde 12 bin 700 tane üretilmiş olup, tarihin en çok üretilen bombardıman uçağıdır. ABD Hava Kuvvetleri bu uçakları, Alman ve Japon şehirlerini bombalarken kullandı. Savaş sırasında B-17'lerin 640 bin tondan fazla bomba attıkları biliniyor.




Editör: Ahmet Şen 

 
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
ABD'de, II. Dünya Savaşı döneminden kalma B-17 modeli antika bir bombardıman uçağı, Connecticut eyaletinde bulunan Bradley Uluslararası Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
​Mekke'de Yağmur Altında Tavaf Yaptılar
​Mekke'de Yağmur Altında Tavaf Yaptılar
Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.
​Suriye, Türkiye ve ABD’yi Tehdit Etti
​Suriye, Türkiye ve ABD’yi Tehdit Etti
Suriye Dışişleri Bakanı Walid Al-Moallem, Birleşmiş Milletler kürsüsünden, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Suriye’den acilen geri çekilmesini talep etti.
​Son Dakika! Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı
​Son Dakika! Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
​Almanya’da Türk Öğrenciye Skandal Uygulama!
​Almanya’da Türk Öğrenciye Skandal Uygulama!
Almanya’nın Dortmund şehrinde, elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci iddiaya göre okula alınmadı. Elindeki Türk bayraklı dövmeyi asla silmeyeceğini söyleyen gencin babası okula dava açmaya hazırlanıyor.
​Suudi Arabistan: Biz Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmedik
​Suudi Arabistan: Biz Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmedik
Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini söyledi.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi ve Musevi Vatandaşlarla Görüştü
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi ve Musevi Vatandaşlarla Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti.
​Polonya’da Öldürülen Türk Öğrencinin Katilinin Cezası Belli Oldu
​Polonya’da Öldürülen Türk Öğrencinin Katilinin Cezası Belli Oldu
Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman'ı öldüren Muhammet Emektar'a paranoid şizofreni teşhisi konuldu.
​ABD'de Erdoğan'a Sevgi Seli
​ABD'de Erdoğan'a Sevgi Seli
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a coşkulu karşılama.
​Terörist Diye Çiftçileri Vurdular! Vahşetin Bilançosu: 25 Ölü
​Terörist Diye Çiftçileri Vurdular! Vahşetin Bilançosu: 25 Ölü
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Dönecek Mi?
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Dönecek Mi?
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir af çıkararak, bazı suçların cezasını hafifletti ve üç ile altı ay arasında teslim olmaları şartıyla asker kaçaklarını bağışladı.
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Ülkesine Dönecek Mi?
​Esad af çıkardı, Suriye’ye Dönün Dedi! Türkiye'de Yaşayan Suriyeliler Ülkesine Dönecek Mi?
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir af çıkararak, bazı suçların cezasını hafifletti ve üç ile altı ay arasında teslim olmaları şartıyla asker kaçaklarını bağışladı.
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi
​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi
​GAP İdaresi Karacadag’ı İhya Edecek
​GAP İdaresi Karacadag’ı İhya Edecek
​Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Giren Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Giren Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:55
Güneş
06:14
Öğle
12:19
İkindi
15:38
Akşam
18:14
Yatsı
19:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿